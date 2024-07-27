27 июля – День медика в Украине: лучшие картинки-поздравления и красивые открытки

В этом году День медицинского работника в Украине впервые отмечается 27 июля. Дату праздника перенесли в прошлом году, согласно указу президента Владимир Зеленского. Ранее он приходился на третье воскресенье июня.

В этот день украинцы традиционно выражают благодарность всем медикам. Они помогают беречь здоровье и спасают жизни и на фронте, и в тылу. Эти специалисты одни из первых приезжают на место, куда попала российская ракета, чтобы помочь людям, и эвакуируют наших военных из горячих точек.

Актуально Для самых дорогих людей: самые красивые картинки-поздравления с Днем медика

По случаю Дня медицинского работника редакция 24 Канала собрала подборку картинок-поздравлений, которые сегодня стоит отправить друзьям, родным, знакомым и коллегам, празднующих профессиональный праздник. От себя желаем успехов в карьере, сил и выдержки, чтобы достойно проходить все сложные испытания, которых в последнее время много.

День медика в Украине: поздравления в картинках

С Днем медика / Фото sendpic.com.ua

С Днем медика / Фото sendpic.com.ua

С Днем медика / Фото Hochu

С Днем медика / Фото Hochu

С Днем медика / Фото art-shop.com.ua

С Днем медика / Фото art-shop.com.ua

С Днем медика / Фото "Страна У"

С Днем медика / Фото "Страна У"

С Днем медика / Фото Joy Pup

С Днем медика / Фото Joy Pup

Надеемся, что вы выбрали поздравление для своих ближайших медиков. Верим, что им понравится пожелание!