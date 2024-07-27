У цей день українці традиційно висловлюють вдячність усім медикам. Вони допомагають берегти здоров'я та рятують життя і на фронті, і в тилу. Ці спеціалісти одні з перших приїжджають на місце, куди влучила російська ракета, щоб допомогти людям, та евакуюють наших військових з найгарячіших точок.

Актуально Для найдорожчих людей: найкрасивіші картинки-привітання з Днем медика

З нагоди Дня медичного працівника редакція 24 Каналу зібрала добірку картинок-привітань, які сьогодні варто надіслати друзям, рідним, знайомим та колегам, що святкують професійне свято. Від себе бажаємо успіхів у кар'єрі, сил та витримки, аби гідно проходити всі складні випробування, яких останнім часом багато.

День медика в Україні: привітання у картинках

З Днем медика / Фото sendpic.com.ua

З Днем медика / Фото sendpic.com.ua

З Днем медика / Фото Hochu

З Днем медика / Фото Hochu

З Днем медика / Фото art-shop.com.ua

З Днем медика / Фото art-shop.com.ua

З Днем медика / Фото "Країна У"

З Днем медика / Фото "Країна У"

З Днем медика / Фото Joy Pup

З Днем медика / Фото Joy Pup

Сподіваємося, що ви обрали привітання для своїх найближчих медиків. Віримо, що їм сподобається побажання!