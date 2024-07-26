З 2014 року українські медики рятують життя людей не лише в тилу, але й на фронті. Кожного дня вони ризикують своїм здоров'ям і життям та показують справжній професіоналізм. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні кількість медичних працівників в Силах Оборони лише зросла. Тож нам є ким пишатися!

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Дорогі медики, редакція 24 Каналу щиро вітає вас з професійним святом. Ніколи не втрачайте віру в краще майбутнє та продовжуйте працювати на благо нашої держави. Дякуємо за віддану працю. З нагоди Дня медичного працівника ми зібрали гарні привітання у картинках. Надсилайте їх своїм близьким людям!

День медика 2024: картинки-привітання

З Днем медичного працівника / Фото forumsmile.com.ua

З Днем медичного працівника / Фото forumsmile.com.ua

З Днем медичного працівника / Фото Радіо MAXIMUM

З Днем медичного працівника / Фото Радіо MAXIMUM

З Днем медичного працівника / Фото "Люкс ФМ"

З Днем медичного працівника / Фото "Люкс ФМ"

З Днем медичного працівника / Фото Etnosoft

З Днем медичного працівника / Фото Entosoft

З Днем медичного працівника / Фото Amazing Ukraine

З Днем медичного працівника / Фото Amazing Ukraine

У своє професійне свято українські медики точно заслуговують на привітання. Без їхньої роботи сьогодні неможливо уявити життя. Тож подякуйте медичним працівникам, надіславши чудову картинку!