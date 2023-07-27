Спасибо, что возвращаете к жизни детей – Зеленский посетил больницы Николаевской области

Владимир Зеленский в День медицинского работника побывал в медучреждениях Николаева и Очакова. Там украинский лидер поблагодарил героических украинских медиков.

Президент встретился с детьми, которых врачи спасают после минно-взрывных травм в результате российских обстрелов. Также Зеленский пообщался с медиками и поблагодарил их. Украинский лидер подчеркнул, что государство должно улучшать условия работы украинских медиков.

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Знаю, в каких условиях вы работаете. Хочу поблагодарить вас за большую работу, за то, что возвращаете к жизни детей, в частности, из других регионов, которые являются нашим будущим,

– подчеркнул Зеленский.

Также во время визита украинский лидер вручил военным и гражданским государственные награды. Военным медикам президент вручил ордена "За мужество" III степени и ордена Даниила Галицкого.

Зеленский побывал в Николаевской области: смотрите видео

Во время визита в Очаков украинский лидер побывал в стабилизационном медицинском пункте. Там спасают защитников Украины, получающих ранения на передовой.

Там Зеленский вручил военным медикам ордена "За мужество" III степени, орден Даниила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "За спасенную жизнь".

Зеленский в Очакове: смотрите видео

Владимир Зеленский побывал в Николаевской области / Офис Президента

Также Зеленский побывал в Днепропетровской области

Кроме того, 27 июля украинский лидер побывал на Днепропетровщине. Там он провел выездное заседание Ставки, темами которого стали ситуация на фронте, а также ход наступательных действий.

Также во время пребывания в Днепропетровской области Зеленский встретился с медиками. Он поблагодарил их за спасение украинских героев. Украинский лидер вручил медикам награды.