Президент Украины поздравил Валерия Залужного и Александра Сырского с днями рождения на выездной Ставке.

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Которые получили командующие от президента

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил от президента именное огнестрельное оружие. Генерал отпраздновал 8 июля свой юбилей – ему исполнилось 50 лет.

За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплении обороноспособности Украинского государства, образцовое исполнение воинского долга, проявленные честь и доблесть,

– говорится в указе президента.

Валерий Залужный получил именное оружие / Владимир Зеленский

Александр Сырский праздновал день рождения накануне – 26 июля. Ему исполнилось 58 лет. Он получил в подарок картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним.

Поздравление Александра Сырского / Владимир Зеленский

Кроме приветствий, на Ставке обсудили ситуацию на фронте и обеспечение военных боеприпасами. Также поднимались вопросы использования существующих систем ПВО и усиления воздушного щита. К тому же завершается всеобъемлющая проверка ТЦК.

Награждение командующих: смотрите видео

Как поздравили командующих в сети