Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Министерство стратегических отраслей промышленности Украины и концерн "Укроборонпром" должны сделать отчет по этому поводу. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Оружие, которое нужно в первую очередь

Мусиенко отметил, что для осуществления ударов по территории страны-агрессора украинская оборона промышленность должна развивать 3 приоритетных направления в вооружении:

ракетная программа – она должна быть приоритетной для Украины с точки зрения возможностей и потенциала нанесения ударов по территории России;

ударные беспилотники и дроны;

средства радиоэлектронной борьбы, которые смогут подавлять сигнал вражеских беспилотников и дронов с целью применения в полной мере украинских дронов.

Предыдущего руководителя "Укроборонпрома" упрекали, что он не справился с этими направлениями. Надеюсь, что сейчас мы справимся. Сегодня перед нами стоит задача – наносить удары по территории противника на глубину от 200 до 400 километров – на оккупированных территориях, и от 500 до 1000 километров – по территории России,

– подчеркнул военный обозреватель.

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Поэтому в Украине должны в первую очередь производиться ракеты и дроны. Ведь враг будет понимать, что у нас есть это оружие и мы сможем отвечать на его определенные агрессивные действия.

Мы постоянно говорим о том, что для борьбы с ракетными обстрелами россиян нам нужно увеличивать количество средств ПВО. А если подойти к этому с другой стороны и начать уничтожать объекты военного производства на территории России. В таком случае будем уменьшать его потенциал. А для этого нам нужно иметь соответствующие возможности,

– заметил Александр Мусиенко.

Он подчеркнул, что благодаря интервью Валерия Залужного, мы услышим ответы на вопросы относительно возможностей Украины в производстве такого оружия. А может быть, и увидим реализацию того, о чем он говорил.

Новое руководство "Укроборонпрома" У государственного концерна 28 июня сменился руководитель. Им стал У государственного концерна 28 июня сменился руководитель. Им стал Герман Сметанин , назначение которого утвердил Кабинет министров Украины. Предыдущим руководителем "Укроборонпрома" (с декабря 2020 года) был Юрий Гусев, покинувший должность 27 июня по приказу Президента Украины.

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