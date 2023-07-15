Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що Міністерство стратегічних галузей промисловості України та концерн "Укроборонпром" мають зробити звіт з приводу цього. Про це він розповів 24 Каналу.

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Зброя, яка потрібна першочергово

Мусієнко зауважив, що для здійснення ударів по території країни-агресорки українська оборона промисловість має розвивати 3 пріоритетних напрямки в озброєнні:

ракетна програма – вона має бути пріоритетною для України з точки зору можливостей та потенціалу завдавання ударів по території Росії;

ударні безпілотники та дрони;

засоби радіоелектронної боротьби, які зможуть пригнічувати сигнал ворожих безпілотників та дронів з метою застосування в повною мірою українських дронів.

Попередньому керівнику "Укроборонпрому" закидали, що він не впорався з цими напрямками. Сподіваюсь, що зараз ми впораємось. Сьогодні перед нами стоїть завдання – завдавати ударів по території противника на глибину від 200 до 400 кілометрів – на окупованих територіях, та від 500 до 1000 кілометрів – по території Росії,

– наголосив військовий оглядач.

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А тому маємо в Україні першу чергу повинні виробляти ракети та дрони. Адже ворог буде розуміти, що ми маємо цю зброю і зможемо відповідати на його певні агресивні дії.

Ми постійно говоримо про те, що для боротьби з ракетними обстрілами росіян, нам потрібно збільшувати кількість засобів ППО. А якщо підійти до цього з протилежної сторони та почати знищувати об'єкти військового виробництва на території Росії. В такому разі будемо зменшувати її потенціал. А для цього нам потрібно мати відповідні можливості,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Він підкреслив, що завдяки інтерв'ю Валерія Залужного, ми почуємо відповіді на питання щодо можливостей України у виробництві такої зброї. А можливо, й побачимо реалізацію того, про що він говорив.

Нове керівництво "Укроборонпрому" У державного концерну 28 червня змінився керівник. Їм став У державного концерну 28 червня змінився керівник. Їм став Герман Сметанін , призначення якого затвердив Кабінет міністрів України. Попереднім керівником "Укроборонпрому" (з грудня 2020 року) був Юрій Гусєв, який залишив посаду 27 червня за наказом Президента України.

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