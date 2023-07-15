Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що Міністерство стратегічних галузей промисловості України та концерн "Укроборонпром" мають зробити звіт з приводу цього. Про це він розповів 24 Каналу.
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Зброя, яка потрібна першочергово
Мусієнко зауважив, що для здійснення ударів по території країни-агресорки українська оборона промисловість має розвивати 3 пріоритетних напрямки в озброєнні:
- ракетна програма – вона має бути пріоритетною для України з точки зору можливостей та потенціалу завдавання ударів по території Росії;
- ударні безпілотники та дрони;
- засоби радіоелектронної боротьби, які зможуть пригнічувати сигнал ворожих безпілотників та дронів з метою застосування в повною мірою українських дронів.
Попередньому керівнику "Укроборонпрому" закидали, що він не впорався з цими напрямками. Сподіваюсь, що зараз ми впораємось. Сьогодні перед нами стоїть завдання – завдавати ударів по території противника на глибину від 200 до 400 кілометрів – на окупованих територіях, та від 500 до 1000 кілометрів – по території Росії,
– наголосив військовий оглядач.
Військовий експерт назвав, яка зброя потрібна ЗСУ в першу чергу, щоб завдавати ударів по території Росії: дивіться відео
А тому маємо в Україні першу чергу повинні виробляти ракети та дрони. Адже ворог буде розуміти, що ми маємо цю зброю і зможемо відповідати на його певні агресивні дії.
Ми постійно говоримо про те, що для боротьби з ракетними обстрілами росіян, нам потрібно збільшувати кількість засобів ППО. А якщо підійти до цього з протилежної сторони та почати знищувати об'єкти військового виробництва на території Росії. В такому разі будемо зменшувати її потенціал. А для цього нам потрібно мати відповідні можливості,
– зауважив Олександр Мусієнко.
Він підкреслив, що завдяки інтерв'ю Валерія Залужного, ми почуємо відповіді на питання щодо можливостей України у виробництві такої зброї. А можливо, й побачимо реалізацію того, про що він говорив.
Нове керівництво "Укроборонпрому"У державного концерну 28 червня змінився керівник. Їм став Герман Сметанін, призначення якого затвердив Кабінет міністрів України. Попереднім керівником "Укроборонпрому" (з грудня 2020 року) був Юрій Гусєв, який залишив посаду 27 червня за наказом Президента України.
Більше про заяви Валерія Залужного
- Головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю виданню The Washington Post наголосив, що "не соромиться свого наміру повернути Крим". За його словами, щойно матиме відповідні засоби, обов'язково "щось зробить", щоб деокупувати Крим. Ба більше, Залужний впевнений, що його "ніхто не зупинить".
- Також Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські сили мають можливості бити по території Росії зброєю власного виробництва. Адже союзники України побоюються ескалації війни у разі, якщо ЗСУ використовуватиме для завдання ударів по території країни-агресорки західну зброю.
- Крім того, Залужний відзначив, що не повинен "питати в когось дозволу, що робити на території ворога". Адже він має надважливе прагнення – "врятувати свій народ від ворога".