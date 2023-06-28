Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін повідомив, які задачі стоятимуть перед Сметаніним.
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Від Сметаніна очікують трансформацію підприємства
Кабмін призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів,
– повідомив Камішин.
Він розповів, що перед Германом Сметаніним стоїть три головні задачі:
- Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки,
- Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру,
- Трансформувати Укроборонпром.
Камишін пообіцяв, що підтримуватиме Сметаніна та допомагатиме на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства.
Днем раніше з посади звільнили Гусєва
27 червня на сайті Офісу Президента з'явився указ Володимира Зеленського, у якому мовиться про те, що Юрія Гусєва звільнили з посади гендиректора Укроборонпрому "згідно з поданою заявою".
Гусєв пробув на цій посаді понад 2 роки. Його призначили гендиректором підприємства 3 грудня 2020 року.