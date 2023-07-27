Президент України привітав Валерія Залужного та Олександра Сирського з днями народження на виїздній Ставці.

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Що отримали командувачі від президента

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав від президента іменну вогнепальну зброю. Генерал відсвяткував 8 липня свій ювілей – йому виповнилося 50 років.

За визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зміцненні обороноздатності Української держави, зразкове виконання військового обов'язку, виявлені честь і доблесть,

– йдеться в указі президента.

Валерій Залужний отримав іменну зброю / Володимир Зеленський

Олександр Сирський святкував день народження напередодні – 26 липня. Йому виповнилося 58 років. Він отримав в подарунок картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.

Привітання Олександра Сирського / Володимир Зеленський

Окрім привітань, на Ставці обговорили ситуацію на фронті та забезпечення військових боєприпасами. Також порушували питання використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита. До того ж завершується всеохопна перевірка ТЦК.

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Як привітали командувачів в мережі