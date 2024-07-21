Спасибо за ваш труд: красивые поздравления в картинках с Днем металлурга

Ежегодно в третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Указ о введении праздника 3 июня 1993 года издал тогдашний президент. Ранее он назывался День металлурга.

Металлурги – это люди, которые занимаются производством металла из металлолома или горных пород. Такая сфера деятельности развилась и в Украине. Поэтому сегодня поздравляем всех причастных с профессиональным праздником.

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По случаю Дня металлурга редакция 24 Канала подготовила хорошие поздравления в картинках. Сохраняйте, чтобы в праздник отправить их своим родным, друзьям или коллегам. Уверены, что они будут очень довольны и рады.

День металлурга 2024: поздравления в картинках

Поздравления для металлургов / Фото УНИАН, Depositphotos

Поздравления для металлургов / Фото УНИАН, Depositphotos

Поздравления для металлургов / Фото vitai.com.ua

Поздравления для металлургов / Фото vitai.com.ua

Поздравления для металлургов / Фото Amazing Ukraine

Поздравления для металлургов / Фото Amazing Ukraine

Поздравления для металлургов / Фото art-shop.com.ua

Поздравления для металлургов / Фото Depo.ua

Поздравления для металлургов / Фото Joy Pup

Поздравления для металлургов / Фото "Подробности"

Дорогие металлурги, еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником. Пусть все в жизни удается, а работа приносит удовольствие и хорошие деньги. Желаем сил и мотивации, чтобы двигаться вперед к целям!