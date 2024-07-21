Металурги – це люди, які займаються виробництвом металу з металолому або гірських порід. Така сфера діяльності розвинулася і в Україні. Тому сьогодні вітаємо усіх причетних з професійним святом.

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З нагоди Дня металурга редакція 24 Каналу підготувала гарні привітання у картинках. Зберігайте, аби у свято надіслати їх своїм рідним, друзям або колегам. Впевнені, що вони будуть дуже задоволені та раді.

День металурга 2024: привітання у картинках

Привітання для металургів / Фото УНІАН, Depositphotos

Привітання для металургів / Фото УНІАН, Depositphotos

Привітання з металургів / Фото vitai.com.ua

Привітання для металургів / Фото vitai.com.ua

Привітання для металургів / Фото Amazing Ukraine

Привітання для металургів / Фото Amazing Ukraine

Привітання для металургів / Фото art-shop.com.ua

Привітання для металургів / Фото Depo.ua

Привітання для металургів / Фото Joy Pup

Привітання для металургів / Фото "Подробиці"

Дорогі металурги, ще раз вітаємо вас з професійним святом. Нехай все у житті вдається, а робота приносить задоволення і хороші гроші. Бажаємо наснаги та мотивації, аби рухатися вперед до цілей!