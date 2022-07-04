В Украине отмечают День Национальной полиции: история праздника

Ежегодно 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции. Именно в этот день в 2015 году на Софийской площади в Киеве принес присягу первый штат Нацполиции.

Профессиональный праздник правоохранителей был установлен указом президента Украины от 4 июля 2018 года. Об истории Дня Национальной полиции рассказывает 24 канал.

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История Дня Национальной полиции

После революции достоинства и, в частности, преступлений "Беркута" против народа, украинское общество требовало немедленного реформирования правоохранительной системы. Для осуществления реформ в области власти ориентировались на опыт Грузии.

Осенью 2014 года была представлена концепция реформирования Министерства внутренних дел. В ней предусматривалась ликвидация тогда действующего органа милиции и создание взамен Национальной полиции Украины.

Уже 2 июля 2015 Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". Двумя днями позже, 4 июля, принял присягу первый штат Нацполиции. Это произошло на Софийской площади в Киеве.

Присяга первого штата Национальной полиции в 2015 году / Фото hromadske

После этого примерно месяц вновь правоохранительный орган работал в тестовом режиме. Вторым городом после столицы, где полицейские вышли на улицы, стал Львов. Впоследствии Национальная полиция появилась в Одессе.

Полиция с народом

С 24 февраля 2022 г. Украина живет в условиях полномасштабного вторжения России. Работники Национальной полиции, как и ряд других правоохранителей, играют немаловажную роль в противостоянии украинского народа вооруженной агрессии российских оккупантов.

Сейчас полицейские не только следят за правопорядком, патрулируют улицы и ездят на вызовы, но и помогают эвакуировать жителей регионов, где ведутся активные боевые действия, проявляют диверсионные группы врага и задерживают коллаборантов. Кроме того, полицейские принимают непосредственное участие в расследованиях военных преступлений российских оккупантов, а также разыскивают пропавших людей.

Украина отмечает День Национальной полиции: смотрите видео

Кстати, глава Нацполиции Игорь Клименко поздравил коллег с их профессиональным праздником. Он призвал помнить, что полиция сегодня – это детали одного большого механизма, от которого зависит безопасность украинцев.

Сегодня, без каких-либо отчетов и цифр, я хочу сказать основное: каждый полицейский, который следует Присяге и верный Украине – герой . Герой для своей семьи, герой для нашего государства. Благодарю всех полицейских, которые верой и правдой служат Украинскому народу. Следователям, криминалистам, патрульным, участковым, офицерам общин, спецназовцам, оперативникам, взрывотехникам, кинологам и другим настоящим специалистам, работающим в Национальной полиции,

– написал Клименко.

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