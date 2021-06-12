День народного единства в Беларуси: почему Лукашенко празднует вступление СССР во Вторую мировую

Самозваный белорусский президент Александр Лукашенко подарил нации новый праздник – День народного единства. Согласно указу, отмечаться этот праздник будет 17 сентября. В 1939 году именно в этот день советская армия вторглась на территорию соседней Польши.

В указе Лукашенко об утверждении нового праздника не говорится, почему для торжества выбран именно этот день. Зато там есть много слов о справедливости, восторжествовавшей именно в этот день, о разделенном белорусском народе, наконец-то объединившемся именно 17 сентября и прочий бюрократический пафос.

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Даже год, в который произошло это объединение, упоминается в проброс, как бы между прочим. Между тем, именно на этот год стоит обратить особое внимание – указ отсылает к 17 сентября 1939 года. Именно в этот день советская армия вторглась на территорию соседней Польши, которая к тому времени уже больше 2 недель вела неравные бои с напавшими с запада немецкими нацистами.

Это была хорошо спланированная и заранее подготовленная операция. Кремль к тому моменту уже все знал об агрессивных планах немцев и не только знал, но и обещал им помочь в разгроме Польши в обмен на часть территорий этой страны. Пакт Молотова-Риббентропа и секретные дополнения к нему, подписанные буквально накануне начала Второй мировой войны, делили Европу на зоны влияния Москвы и Берлина.



Лукашенко основал День народного единства /Фото HistoryFoto

Советское руководство осознанно шло на сотрудничество с нацистами и даже выступало в качестве военно-политического их союзника, так как дружба с Гитлером обещала советам новые территориальные приобретения и рост влияния в мире.

Вершиной этого военно-политического сотрудничества, кульминационным моментом сталинско-гитлеровской дружбы стало нападение советов на Польшу, удар в спину соседней стране, истекающей кровью в борьбе против других интервентов – нацистов.

Большевики объясняли вторжение на территорию суверенного государства необходимостью защитить миллионы живших на восточных его окраинах белорусов и украинцев. Их объявили потенциальными жертвами польских панов и отправили танки и артиллерию якобы для их защиты. Позже территории с преобладающим украинским и белорусским населением были официально присоединены к СССР.

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Украинцев и белорусов было больше, чем поляков

В любом другом случае, если бы речь не шла о преступном сговоре и вероломном нападении на соседа, можно было бы говорить о торжестве исторической справедливости. В конце концов, в тех краях, в Польше они назывались Кресы Всходные, этнических украинцев и белорусов было больше, чем поляков и они определенно имели и имеют право на включение этих земель в состав своих национальных государств.



Молодой Лукашенко хорошо помнит независимость Беларуси / Фото HistoryFoto

Вот только тогда, в 1939 году, ни у украинцев, ни у белорусов не было своих национальных государств. Земли этих народов были оккупированы большевиками и после раздела Польши между советами и нацистами произошло вовсе не воссоединение исторических территорий Украины и Беларуси.

Тогда советская оккупационная администрация просто распространила свое влияние еще на 196 тысяч квадратных километров Европы. Формальное разделение этих квадратных километров между Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками ничего не значило.

Всеми политическими, экономическими и даже культурными процессами на всей территории СССР, в том числе и на бывших Кресах Всходных, управляла Москва. То есть, реальное воссоединение восточных и западных частей и Беларуси, и Украины, настоящее воссоздание национальных государств произошло вовсе не в 1939, тогда это была лишь ширма для кремлевской оккупации.

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Беларусь получила настоящую независимость

Случилось это уже после распада СССР и обретения бывшими советскими республиками независимости. Но те дни, в начале 1990-х годов, Лукашенко очень хорошо помнит. Тогда избавившаяся от кремлевской диктатуры Беларусь стала царством настоящей свободы:

появилась независимая пресса и неподцензурная литература;

в Минске и других городах страны демократические митинги собирали десятки тысяч участников;

одна за другой появлялись конкурировавшие друг с другом политические партии;

полным ходом шло переосмысление своего прошлого и формирование новой современной белорусской нации.

Все это – демократия, свобода слова, митинги, честные выборы, переосмысление прошлого, Александру Лукашенко глубоко противно. Его идеал – пожизненная диктатура с единой для всех государственной идеологией, полное отсутствие оппозиции и даже намека на критику действий власти.

Поэтому и праздник народного единства привязан не к дате, отсылающей ко временам торжества демократии, с которой он вот уже почти 3 десятилетия так усердно борется, а ко дню вступления СССР во Вторую мировую войну на стороне нацистов.

Дню, когда 2 жутких тоталитарных режима приступили к дележу Европы, который превратил целый континент в братскую могилу для миллионов погибших на этой войне людей. Для Александра Лукашенко – это праздник, но нацисты, фашисты и коллаборационисты все равно те, кто выступает против его почти гитлеровских методов удержания власти.