Об этом в эфире национального телемарафона рассказывал и военный эксперт Александр Коваленко. Он рассказал, какие ракеты может применить россия, сообщает 24 канал.

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Вероятные террористические акты

По словам специалиста, для обстрелов прифронтовых городов и сел у России есть зенитно-ракетная система С-300. Для остальной территории нашего государства оккупанты могут использовать ракеты типа "Калибр", "Кинжал" и Х-22.

Коваленко уверен, что российские террористические атаки будут именно на 24 августа.

С конца июля мы наблюдали за тем, как у границ Украины со стороны России и Беларуси, а также на временно оккупированных территориях Украины, концентрируется большое количество именно того оружия, которое они применяют по гражданским объектам,

– сказал Коваленко.

Речь идет о ракетах к зенитно-ракетным комплексам С-300. Их россия использует для террора по Николаеву, Харькову, Славянску, Краматорску, по многим населенным пунктам и городам Украины, расположенным на прифронтовой зоне.

Риски для Киева

Эксперт говорит, что армия России может бить и по городу Киеву и другим городам тыловой части Украины, применяя уже другое оружие ракетного типа.

"Я имею в виду, что на аэродроме в российской Шайковке, где базируются стратегические самолеты Ту-22М3, сконцентрировали большое количество Х-22, которые также могут быть использованы по территории Украины", - пояснил Коваленко.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму россияне увеличили боекомплект крылатых ракет "Калибр". А еще россия может применить и гиперзвуковые "Кинжалы".

Эксперт говорит, что в настоящее время враг располагает концентрацией из менее 40, но гиперзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал", которые также могут использоваться по территории Украины. То есть угроза очень велика.

Угрозы ко Дню Независимости

О возможных атаках предупреждали политики, эксперты и другие. Ведь россия помешана на символизме дат вместе со своим диктатором. Иностранные разведки сообщали , что российские кафиры могут нанести масштабный ракетный удар на День Независимости Украины. Об угрозе граждан предупреждал и президент Владимир Зеленский. По его словам, мы будем жестко отвечать агрессору.

российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил , что быть уверенным в том, что путин не решится на массированный удар, нельзя. Остается надеяться, что средства противовоздушной и противоракетной обороны максимально защитят Украину.

Украина к опасности подготовилась. В разных городах были введены ограничения и напомнили о советах по правилам поведения во время воздушной тревоги.

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