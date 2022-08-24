Про це в ефірі національного телемарафону розповідав і військовий експерт Олександр Коваленко. Він розповів, які ракети може застосувати росія, інформує 24 канал.

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Ймовірні терористичні акти

За словами фахівця, для обстрілів прифронтових міст і сіл росія має зенітно-ракетну систему С-300. Для решти території нашої держави окупанти можуть використати ракети типу "Калібр", "Кинджал" та Х-22.

Коваленко впевнений, що російські терористичні атаки таки будуть саме на 24 серпня.

Від кінця липня ми спостерігали за тим, як біля кордонів України з боку росії і білорусі, а також на тимчасово окупованих територіях України, концентрується велика кількість саме тієї зброї, яку вони застосовують по цивільних об'єктах,

– сказав Коваленко.

Мовиться про ракети до зенітно-ракетних комплексів С-300. Їх росія використовує для терору по Миколаєву, Харкову, Слов'янську, Краматорську, по багатьох населених пунктах та містах України, які розташовані на прифронтовій зоні.

Ризики для Києва

Експерт каже, що армія росії може бити й по місту Києву та інших містах тилової частини України, застосовуючи вже іншу зброю ракетного типу.

"Я маю на увазі те, що на аеродромі в російській Шайківці, де базуються стратегічні літаки Ту-22М3, сконцентрували велику кількість Х-22, які також можуть бути використані по території України", – пояснив Коваленко.

Крім того, в тимчасово окупованому Криму росіяни збільшили боєкомплект крилатих ракет "Калібр". А ще росія може застосувати й гіперзвукові "Кинджали".

Експерт каже, що наразі ворог має у своєму розпорядженні концентрацію з менш ніж 40, але гіперзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал", які також можуть використовуватися по території України. Тобто загроза дуже велика.

Загрози до Дня Незалежності

Про ймовірні атаки попереджали політики, експерти та інші. Адже росія схиблена на символізмі дат разом зі своїм диктатором. Іноземні розвідки повідомляли, що російські окупанти можуть завдати масштабного ракетного удару на День Незалежності України. Про небезпеку громадян попереджав і президент Володимир Зеленський. За його словами, ми будемо жорстко відповідати агресору.

російський опозиційний політик Геннадій Гудков зауважив, що бути впевненим у тому, що путін не наважиться на масований удар, не можна. Залишається сподіватися на те, що засоби протиповітряної та протиракетної оборони максимально захистять Україну.

Україна ж до небезпеки підготувалась. У різних містах ввели обмеження та нагадали про поради щодо правил поведінки під час повітряної тривоги.

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