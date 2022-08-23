Поки путін у кремлі, розслаблятися не можна

Таку ймовірність для 24 каналу прокоментував російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зауважив, що був би радий спростувати ці припущення, однак бути впевненим у тому, що путін не наважиться на масований удар, не можна. Залишається сподіватися на те, що засоби протиповітряної та протиракетної оборони максимально захистять Україну.

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У путіна немає жодних позитивних людських почуттів, лише прагнення зруйнувати, принизити, покарати, помститися. Ми маємо справу з людиною, яка володіє величезною владою, величезним ядерним потенціалом та перебуває за межами здорового глузду та людської моралі,

– вважає Гудков.

Він додав, що дуже хотілося б вірити у те, що путін проігнорує День Незалежності, аби показати, що це свято для нього нічого не означає. Але покладати на це багато сподівань не доводиться.

"Ті, хто його знають путіна, нічого хорошого від нього не чекають. Навпаки, чекають усього найгіршого. У нас є приказка чи усталений стереотип, що путін з усіх варіантів обирає найгірший", – пояснив свої роздуми опозиціонер.

Він наголосив, що поки путін залишається у кремлі розслаблятися не можна ані на годину, ані на секунду.

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