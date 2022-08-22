Комендантский час в Киеве на День Независимости: будут ли изменения

Украина активно готовится ко Дню Независимости. В некоторых регионах были введены определенные ограничения в этот день. Рассказываем, чего ждать жителям Киева.

Как отметили в Киевской ОВА, враг может нанести удар каждый миг. Поэтому всем следует готовиться к этому. Городские власти призывают быть особенно бдительными на этой неделе и очень просят позаботиться о собственной безопасности: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие.

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В Киеве комендантский час не будут усиливать

Местные власти подчеркнули, что ни в Киеве, ни в области не меняли временные рамки комендантского часа. Он длится с 23:00 до 5:00.

В Киеве запретили проводить какие-либо мероприятия

Во время проведения мероприятий по случаю Дня Государственного Флага 23 августа и празднования 31-летия Независимости Украины 24 августа запрещено проведение любых развлекательных и других массовых мероприятий.

Все торжества ко Дню Независимости следует провести с ограниченным количеством людей с соблюдением всех требований безопасности или онлайн.

Также не следует забывать о соблюдении требований комендантского часа и сигналов воздушной тревоги. Кроме того, горожанам рекомендуют избегать скоплений людей.

Как будет работать общественный транспорт

Общественный транспорт и наземный и метрополитен до 24 августа включительно будет работать с 6:00 до 21:00. Подземка в режиме укрытия работает круглосуточно.

Будут ли работать ЦПАУ

Центры предоставления административных услуг в столице в течение трех дней, с 23 по 25 августа включительно, будут работать только на выдачу готовых паспортных документов.

Как будут работать ярмарки

Продуктовые сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе продлятся только три дня: с 26 по 28 августа.

Угроза в День Независимости: главные новости

Накануне Дня Независимости Украины россия решила закрыть воздушное пространство в приграничных с нашим государством областях. Такие мероприятия оккупанты внедряют с 22 по 25 августа.

россияне увеличили присутствие в Черном море носителей крылатых ракет типа "Калибр". Так они готовятся к провокациям ко Дню Независимости Украины, пояснили в ОК "Юг".

Украинцев предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокаций в канун Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения. Детальнее – читайте здесь.

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