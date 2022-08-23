В Одесской областной военной администрации сообщили, что ужесточения комендантского часа в регионе не будет. Однако в День Независимости ввели ограничения похожие на те, которые уже есть в Киеве .
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Какие ограничения ввели в Одессе и области
Относительно комендантского часа в сообщении ОВА акцентировали, что никаких изменений не произойдет. То есть на улицу без спецразрешений нельзя выходить от 23 до 5 часов. Это распространяется как на областной центр, так и весь регион.
Проведение массовых мероприятий по случаю Дня Независимости – будет запрещено, ведь враг – непредсказуем,
– отметили в публикации.
В то же время призывали помнить о простых правилах и мерах безопасности, которые могут уберечь жизнь. Прежде всего, просят "быть особенно бдительными": соблюдать меры безопасности и при сигнале воздушной тревоги сразу идти в укрытие.
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