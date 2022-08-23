В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, чи варто чекати посилення комендантської години в регіоні. Також вказали, що на День Незалежності ввели обмеження схожі до тих, які вже є в Києві.

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Які ввели обмеження в Одесі та області

Щодо комендантської години, то в повідомленні ОВА акцентували, що жодних змін не буде. Тобто на вулицю без спецдозволів не можна виходити від 23 до 5 години. Це поширюється як на обласний центр, так і на весь регіон.

Проведення масових заходів, з нагоди Дня Незалежності – буде заборонено, адже ворог – непередбачуваний,

– зазначили в публікації.

Водночас закликали пам'ятати про прості правила та заходи безпеки, які можуть вберегти життя. Передусім просять "бути особливо пильними": дотримуватися заходів безпеки й за сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.

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