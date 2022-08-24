Празднование Дня Независимости 2022 в Украине: видео, фото

Украинцы 24 августа отмечают День Независимости. Вашему вниманию фото и видео проведения главного праздника страны.

Поскольку в Украине продлено военное положение, связанное с полномасштабным вторжением россии, то от ряда мероприятий пришлось отказаться, напоминает 24 канал. Но это не помешает всем украинцам с гордостью отметить День Независимости Украины.

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Как празднуют 31 День Независимости в Украине

Днепр

В Днепре утром почтили героев, отдавших свои жизни за Украину. Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – рассказал, что во время минуты молчания началась воздушная тревога. Украинцев испытывает на мощь враг украинской независимости. Однако украинский народ выстоит.

Борис Филатов отметил, что эмоции переполняют, ведь в этом году праздник приобрел особое значение. Голоса украинцев не заглушат ни сирены, ни эхо взрывов.

И чтобы там не неслось с болот, Украина продолжает свое четвертое – из многих последующих десятилетий самостоятельности... Независимости Государства с тысячелетней историей и непреклонной волей народа, о которой говорит весь мир,

– заявил Филатов.

В Днепре почтили погибших героев / Фото из телеграм-канала Валентина Резниченко

Харьков

Харьковский городской совет сообщил, что Мартин Обри – госпожа мэр французского города Лилль – и депутаты городского совета в День Флага (23 августа) возложили цветы к подножию таблички "Харьковский мост".

А сегодня, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины на площади Республики состоится митинг в поддержку Украины, который инициировали украинские общественные организации Лилля совместно с мэрией города,

– говорится в сообщении.

Одесса

Юные одесситы ко Дню Независимости подготовили музыкальное поздравление. Видео сняли на фоне прекрасных одесских локаций.

Одесситы трогательно поздравили Украину с Днем Независимости

Крым

Во временно оккупированном Крыму в День национального флага Украины местные жители запустили желтые и голубые воздушные шарики.



В Крыму запустили воздушные шарики / "Крым. Реалии"

Луцк

В Луцке состоялись торжества на площади перед Волынской ОВА. Игорь Полищук – городской глава Луцка – а также руководители областных ветвей власти, военные и местные жители почтили павших героев минутой молчания. Впоследствии к памятнику "Борцам за свободу и независимость Украины" возложили цветы.

Торжественное мероприятие в Луцке / Луцкий городской совет

Авдеевка

В Авдеевке, несмотря на обстрелы, утром в небо запустили украинский флаг. Его прикрепили к воздушным шарикам.

Флаг запустили в небо в Авдеевке: смотрите видео

Ровно

В Ровно также почтили погибших героев. Виталий Коваль – глава Ровненской ОВА – поблагодарил всех, кто защищает украинскую независимость.

"Кто положил жизнь за Родину на фронте. Кто пал за лучшее будущее во время Революции Достоинства. Каждый из вас Герой. Герои сегодня и те, кто защищает тыл. Кто ежедневно своим трудом совершает подвиг. Мы показываем всему миру, как выглядят настоящий дух, несокрушимость и смелость", – заявил Коваль.

Героев почтили в Ровно / Фото из телеграм-канала Ровненской ОВА

Ужгород

В Ужгороде состоялась традиционная рассветная молитва за Украину. Экуменический молебен провели священники разных конфессий. Завершили акцию исполнением гимна.



Торжественное мероприятие в Ужгороде / Ужгородский городской совет

Львов

Во Львове погибших героев почтили на Лычаковском кладбище. Участники мероприятия возложили цветы к могилам героев на Марсовом поле, на поле почетных захоронений № 67 и на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища.

Кроме того, состоялась экуменическая панихида. Также во Львове провели молитву на независимость Украины. Впоследствии в рамках праздника состоялось прохождение роты почетного караула Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Тем временем в парке "На Валах" состоялась акция "Независимые". Все присутствующие вместе создали патриотическую картину.

Чествование героев во Львове / Львовская ОВА

Массовых мероприятий в Киеве не будет

Прежде всего следует напомнить, что в столице запретили проведение любых массовых мероприятий с 22 по 25 августа. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. А еще он отметил, что до 24 августа включительно метрополитен в столице будет работать с 06:00 до 21:00.

Что касается торжеств в Киеве, то их таки проведут. Об этом рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. В то же время он отметил, что будет ряд ограничений. Отдельно:

во время проведения мероприятий ко Дню Флага и Дню Независимости Украины развлекательные и другие массовые мероприятия будут запрещены;

торжества, запланированные на эти дни, должны пройти с ограниченным количеством людей, и то при условии соблюдения правил безопасности.

Правоохранители также подчеркнули возможные ракетные атаки. Поэтому в течение 23 – 25 августа рекомендуют особо не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, в этот период усилят патрулирование.



Советы полицейских для украинцев на период с 23 по 25 августа / Инфографика 24 канала

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