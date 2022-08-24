Возглавил этот "марш" дронов национальный флаг размером 260 квадратных метров, привезенный из Авдеевки . Там он развевался в прошлом году на День Независимости.

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В СМИ сообщают, что пролет флагов организовала онлайн-платформа UNITED24 в рамках сбора средств на Армию дронов, чтобы поблагодарить всех военных и напомнить о важной роли беспилотников в войне.

Трогательные кадры дронов с флагами в небе опубликовала Верховная Рада Украины.

Над Киевом пролетели сине-желтые флаги легендарных бригад: смотрите видео



К слову, Воздушные Силы в День Независимости, 24 августа, уничтожили в украинском небе 5 беспилотников оккупантов. Вероятно, это были аппараты типа "Орлан-10". Они пытались разведать дислокацию наших войск.

В каких городах обезвредили беспилотники:

в Сумской области – 1,

в Черкасской области – 1,

в Винницкой области - 1,

на Черниговщине – 2.

Взрывы во время тревог 24 августа: основное

В то же время, россияне также решили поздравить Украину с Днем Независимости, но, к сожалению, обстрелами и масштабными воздушными тревогами.

К примеру, они ударили по Синельниковскому району Днепропетровщины. Там погиб 11-летний ребенок.

В Винницкой области около 16:00 слышали звуки взрывов. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что ВСУ успешно сработали и "приземлили" вражеский объект. Оказалось, что это был беспилотник.

Кроме того, "прилеты" есть в Хмельницкой области. Над регионом поднималось огромное облако дыма. Однако пока детали неизвестны.

Вечером 24 августа в Харькове во время тревоги раз раздались взрывы – людей просят оставаться в укрытиях.

Также Зеленский сообщил, что во время ракетных обстрелов Днепропетровщины россияне попали в станцию Чаплино. Военное преступление захватчиков унесло жизни 15 человек, еще около 50 человек пострадали. Оккупанты попали в пассажирские вагоны.

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