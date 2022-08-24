Очолив цей "марш" дронів національний прапор розміром 260 квадратних метрів, привезений з Авдіївки. Там він майорів минулого року на День Незалежності.

До теми Страшний День Незалежності в Харкові: під час тривоги знову лунають вибухи

У ЗМІ повідомляють, що проліт прапорів організувала онлайн-платформа UNITED24 в межах збору коштів на Армію дронів, щоб подякувати всім військовим і нагадати про важливу роль безпілотників у війні.

Зворушливі кадри дронів з прапорами у небі опублікувала Верховна Рада України.

Над Києвом пролетіли синьо-жовті прапори легендарних бригад: дивіться відео



До слова, Повітряні Сили на День Незалежності, 24 серпня, знищили в українському небі 5 безпілотників окупантів. Ймовірно, це були апарати типу "Орлан-10". Вони намагались розвідати дислокацію наших військ.

В яких містах знешкодили безпілотники:

на Сумщині – 1,

на Черкащині – 1,

на Вінниччині - 1,

на Чернігівщині – 2.

Вибухи під час тривог 24 серпня: основне

Водночас росіяни також вирішили привітати Україну з Днем Незалежності, але, на жаль, обстрілами та масштабними повітряними тривогами.

Наприклад, вони вдарили по Синельниківському районі Дніпропетровщини. Там загинула 11-річна дитина.

У Вінницькій області близько 16:00 чули звуки вибухів. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що ЗСУ успішно спрацювали і "приземлили" ворожий об'єкт. Виявилось, що це був безпілотник.

Крім того, "прильоти" є у Хмельницькій області. На регіоном здіймалась величезна хмара диму. Однак наразі деталі невідомі.

Ввечері 24 серпня у Харкові під час тривоги вкотре залунали вибухи – людей просять залишатись в укриттях.

Також Зеленський повідомив, що під час ракетного обстрілу Дніпропетровщини росіяни влучили в станцію Чаплине. Воєнний злочин загарбників забрав життя 15 людей, ще близько 50 людей постраждали. Окупанти влучили у пасажирські вагони.

Відео до теми – у Київ приїхав Борис Джонсон на День Незалежності