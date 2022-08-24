Результат тысячелетней борьбы: военные во главе с Залужным поздравили с Днем Независимости

В этом году украинцы осознали, насколько хрупкой может быть наша независимость, когда рядом шовинистический сосед с имперскими замашками. Однако Украина обязательно выстоит и победит, а пришедшие на нашу землю с войной "погибнут как роса на солнце".

24 канал собрал приветствие от военных, силовиков, правоохранителей, политиков и активистов с Днем Независимости.

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Украинцы знают вкус независимости: поздравление от военных

Валерий Залужный сказал, что воюющие за независимость знают ее вкус.

Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти,

– добавил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, у независимости есть голос. И это голос:

наших предков,

крик матерей, которые хоронят своих детей,

тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных жилищ,

наших детей, не выбиравших время и место рождения, но которым пришлось жить во времена Великой войны.

Залужный подытожил, что независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться. Он поблагодарил наших защитников и защитниц, которые защищают нашу независимость.

Валерий Залужный поздравил украинцев: смотрите видео

Начальник Генерального штаба ВС Украины Сергей Шаптала напомнил, что наши предки годами смело боролись за то, чтобы будущие поколения жили в свободе и достоинстве. Сегодня наши воины снова дерутся за то, что бесценно, – за Родину, за ее волю, за независимость. Украинцы доказали, что никто и никогда не заставит украинцев уступить свою независимость.

Поздравления от Генерального штаба ВСУ: смотрите видео

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что враг стремится во что бы то ни стало отнять нашу независимость, но мы не позволим ему это сделать.

Современные украинцы демонстрируют качества, которые сотни лет назад были присущи украинскому казачеству и борцам за независимость нашего народа от поработителей. Как и тогда, наши военные и гражданские сегодня бок о бок защищают родную землю от захватчиков,

– подчеркнула она.

российские танки стремились парадным маршем пройти по главной улице столицы. И действительно, они добрались до Крещатика, но уже в качестве изуродованных экспонатов. Разбитая техника россии в центре Киева – свидетельство отважного и мощного сопротивления украинских сил безопасности и обороны при поддержке всего украинского народа.

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В ОК "Юг" отметили, что в этом году поздравление с Днем Независимости не требует многих пафосных слов. За них "говорят" пули, снаряды и мины, а еще слезы. В штабе пожелали всем украинцам победы. И добавили, что это пожелание обязательно воплотится!

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Командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко отметил, что в этом году украинцы отмечают День Независимости в борьбе за нее. 31 год назад она досталась нам как данность. Но сейчас получила настоящую кровавую цену.

"Россияне думали, что сломают нас за считанные дни. Но только разожгли в миллионах украинцев дух настоящих воинов. Каждое преступление оккупантов - это новый толчок к борьбе с ними. Все погибшие за родную землю - получили высшую честь и уважение от собратьев и народа, за который отдали жизнь. Возмездие врагу за всех павших - это удачно проведенные операции, после которых сотни оккупантов уже никогда не вернутся домой", – констатировал Хоренко.

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В Командовании Сил поддержки ВСУ отметили, что эта выдающаяся дата навеки вошла в историю молодого государства золотой страницей его биографии, положила начало новой эпохе в жизни нашего народа.

"Этот день является результатом тысячелетней борьбы украинского народа за право иметь свое государство. К сожалению, нынешний праздник не такой светлый и радостный. российские оккупанты пытаются лишить Украину самого дорогого – независимости, суверенитета и жизни украинцев", – сказали в Командовании Сил поддержки ВСУ.

Однако там выразили уверенность, что скоро Украина освободит нашу землю от оккупантов и над Украиной воцарится мир.

Бойцы 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха подчеркнули, что наше поколение должно до конца завоевать нашу независимость. Там добавили, что этот день обязательно наступит и тем быстрее, чем плодотворнее с вдохновением каждый из нас будет работать на благо родной Родины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что независимость – это не подарок. Это привилегия, за которую нужно бороться. И украинцы делают это каждый день. Потому что мы независимы во веки веков.

Смелость – это наш генетический код: приветствие от силовиков

В Госпогранслужбе подчеркнули, что, начиная с Киевской Руси и до времен независимости, Украина переживала нелегкие времена.

Она все время сражалась за право существования. И когда, наконец, получила свободу и стала свободной европейской страной, враг решил отобрать нашу независимость. Но мы не сдаемся, ведь мы – несокрушимые, ведь мы – украинцы,

– отметили в ГНСУ,

В Нацгвардии напомнили, что враг еще в 2014 году посягнул на территориальную целостность нашего государства.

"С началом широкомасштабного вторжения России, воины НГУ совместно с другими составляющими Сил обороны продолжают отвоевывать оккупированную украинскую землю, давая достойный отпор врагу. Смелость – это наш генетический код! Мы будем бороться за нашу независимость", – говорится в сообщении.

В ГСЧС констатировали, что в этом году 31-ю годовщину независимости Украины мы отмечаем под звуки сирен и взрывы снарядов. Но жажда свободы, стремление к исторической справедливости – в жилах украинцев. В СБУ добавили, что с оружием в руках мы защищаем, что каждая украинская семья строила десятилетиями. Но главное – отстаиваем будущее страны.

Этот праздник – символ борьбы, единения и веры в победу, которую все мы приближаем и на передовой, и в тылу.

– подчеркнули в СБУ.

Глава Нацполиции Игорь Клименко поздравил нашу страну с Днем рождения.

"Да, сейчас тяжело. Но и на пути к независимости было немало трудностей. Говорят, история циклическая. Мы почувствовали это на себе, когда россия снова вышла на путь захвата и уничтожения Украины. Но мы устоим", – заверил он.

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Поздравления от руководителей областных военных администраций:

Олег Синегубов (Харьковская ОВА): Даже когда слышим взрывы, не стихающие с 24 февраля, мы знаем: наши бойцы на позициях. Бьют оккупантов. Каждый на своем месте. Воины света победят тьму.

(Харьковская ОВА): Даже когда слышим взрывы, не стихающие с 24 февраля, мы знаем: наши бойцы на позициях. Бьют оккупантов. Каждый на своем месте. Воины света победят тьму. Сергей Гайдай (Луганская ОВА): Так получилось, что в День Независимости нашего государства мы, украинский народ, отсчитываем полгода тотальной борьбы против российско-оккупационных захватчиков. Именно мы являемся форпостом Европы, ведь с уверенностью понимаем, что если не остановить россиян здесь, они обязательно предпримут попытку навязать военным путем свой "новый мировой порядок".

(Луганская ОВА): Так получилось, что в День Независимости нашего государства мы, украинский народ, отсчитываем полгода тотальной борьбы против российско-оккупационных захватчиков. Именно мы являемся форпостом Европы, ведь с уверенностью понимаем, что если не остановить россиян здесь, они обязательно предпримут попытку навязать военным путем свой "новый мировой порядок". Валентин Резниченко (Днепропетровская ОВА): У нашей независимости длинная история. Тысячи побед и свершений. У нее большие планы. У нашей независимости много друзей и один враг. У нее безграничная жажда мира. И сейчас у нее больше чем когда-либо силы духа и уверенности.

(Днепропетровская ОВА): У нашей независимости длинная история. Тысячи побед и свершений. У нее большие планы. У нашей независимости много друзей и один враг. У нее безграничная жажда мира. И сейчас у нее больше чем когда-либо силы духа и уверенности. Александр Старух (Запорожская ОВА): Бьемся за наше будущее, наших детей, бьемся как наше сердце. Итого к общей победе!

(Запорожская ОВА): Бьемся за наше будущее, наших детей, бьемся как наше сердце. Итого к общей победе! Максим Козицкий (Львовская ОВА): Независимость – это то, что каждый из нас делает для государства. Вместе мы несокрушимы. Мы на своей, Богом данной, земле. Победим.

(Львовская ОВА): Независимость – это то, что каждый из нас делает для государства. Вместе мы несокрушимы. Мы на своей, Богом данной, земле. Победим. Виталий Бунечко (Житомирская ОВА): Сегодня Украина встречает свой День Независимости, раз отстаивая это право у врага, который не в состоянии осознать, что за плечами каждого украинца стоит тысячелетняя история государственности и более 400 лет борьбы за право жить на своей свободной земле.

Поздравление от руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко: смотрите видео

К поздравлениям присоединились и представители ассоциации семей защитников "Азовстали". Там отметили, что независимость Украины – это неоценимое сокровище, завоеванное жертвенностью нашего народа. Веками за нее платили самую высокую цену миллионы замученных, депортированных, заключенных украинцев. И сегодня на защите этого клада стоят с оружием в руках лучшие сыновья и дочери Украины.

Пусть в этом году Украина не празднует свой самый главный праздник пышными парадами и концертами, но это не меняет самого главного – свободной души никогда не уничтожить вражеским оружием, ее не спрятать в кандалах, не обуздать на чужой стороне.

– подчеркнули они.

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Украину с Днем Независимости, пожелав возвращения мира в нашу страну. Израильский лидер пообещал, что его страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Он также выразил соболезнования из-за смертей и разрушений в Украине, вызванных войной. Он напомнил, что в следующем месяце еврейский народ станет праздновать начало нового года.

"Молитвы за восстановление мира в Украине и конец боев будут среди самых неотложных моих молитв в этом году", – подчеркнул президент Герцог.

Поздравление с Днем Независимости от Кабинета Министров Украины: смотрите видео