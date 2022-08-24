24 канал зібрав привітання від військових, силовиків, правоохоронців, політиків та активістів з Днем Незалежності.

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Українці знають смак незалежності: привітання від військових

Валерій Залужний сказав, що ті, хто воює за незалежність, знають її смак.

Це смак землі, що в'їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам'яті,

– додав Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, незалежність має голос. І це голос:

наших предків,

крик матерів, які ховають своїх дітей,

тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель,

наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.

Залужний підсумував, що незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Він подякував нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу незалежність.

Валерій Залужний привітав українців: дивіться відео

Начальник Генерального штабу ЗС України Сергій Шаптала нагадав, що наші предки роками відважно боролися за те, щоб майбутні покоління жили у свободі та гідності. Сьогодні наші воїни знову б'ються за те, що є безцінним, – за Батьківщину, за її волю, за незалежність. Українці довели, що ніхто й ніколи не змусить українців поступитися власною незалежністю.

Привітання від Генерального штабу ЗСУ: дивіться відео

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ворог прагне будь-що відібрати нашу незалежність, але ми не дозволимо йому це зробити.

Сучасні українці демонструють якості, що сотні років тому були притаманні українському козацтву та борцям за незалежність нашого народу від поневолювачів. Як і тоді, наші військові та цивільні сьогодні пліч-о-пліч боронять рідну землю від загарбників,

– підкреслила вона.

російські танки прагнули парадним маршем пройти головною вулицею столиці. І справді, вони дістались Хрещатика, але вже у якості понівечених експонатів. Розбита техніка росії у центрі Києва – свідчення відважного та потужного супротиву українських сил безпеки та оборони за підтримки всього українського народу.

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В ОК "Південь" зазначили, що цього року привітання з Днем Незалежності не потребує багатьох пафосних слів. За них "говорять" кулі, снаряди та міни, а ще сльози. У штабі побажали усім українцям перемоги. І додали, що це побажання обов'язково втілиться!

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Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко зазначив, що цьогоріч українці святкують День Незалежності у боротьбі за неї. 31 рік тому вона дісталася нам як даність. Та нині отримала справжню – криваву ціну.

"Росіяни гадали, що зламають нас за лічені дні. Та лише розпалили в мільйонах українців дух справжніх воїнів. Кожен злочин окупантів – це новий поштовх до боротьби із ними. Усі загиблі за рідну землю – отримали найвищу честь і шану від побратимів і народу, за який віддали життя. Відплата ворогу за всіх полеглих – це вдало проведені операції, після яких сотні окупантів вже ніколи не повернуться додому", – констатував Хоренко.

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У Командуванні Сил підтримки ЗСУ зазначили, що ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу.

"Цей день є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу. На жаль, цьогорічне свято не таке світле та радісне. російські окупанти намагаються позбавити України найдорожчого — незалежності, суверенітету та життя українців", – сказали у Командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Однак там висловили впевненість, що скоро Україна звільнить нашу землю від окупантів і над Україною запанує мир.

Бійці 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха підкреслили, що наше покоління має до кінця вибороти нашу незалежність. Там додали, що Цей день обовсязково настане і тим швидше, чим більш плідно із натхненням кожен з нас працюватиме на благо рідної Батьківщини.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що незалежність – це не подарунок. Це привілей, за який потрібно боротися. І українці роблять це щодня. Бо ми – незалежні на віки вічні.

Сміливість – це наш генетичний код: привітання від силовиків

У Держприкордонслужбі наголосили, що, починаючи від Київської Русі й до часів незалежності, Україна переживала нелегкі часи.

Вона весь час боролась за право існування. І коли нарешті отримала свободу та стала вільною європейською країною, ворог вирішив відібрати нашу незалежність. Та ми не здаємося, адже ми – незламні, адже ми – українці, – зазначили у ДПСУ,

У Нацгвардії нагадали, що ворог ще у 2014 році посягнув на територіальну цілісність нашої держави.

"З початком широкомасштабного вторгнення рф, воїни НГУ спільно з іншими складовими Сил оборони продовжують відвойовувати окуповану українську землю, даючи гідну відсіч ворогу. Сміливість – це наш генетичний код! Ми будемо боротись за нашу незалежність", – мовиться у повідомленні.

У ДСНС констатували, що цьогоріч 31-шу річницю незалежності України ми відзначаємо під звуки сирен та вибухи снарядів. Але жага до волі, прагнення до історичної справедливості – у жилах українців. У СБУ додали, що зі зброєю в руках ми захищаємо те, що кожна українська родина будувала десятиліттями. Та головне – відстоюємо майбутнє країни.

Це свято – символ боротьби, єднання та віри у перемогу, яку всі ми наближаємо і на передовій, і в тилу,

– підкреслили у СБУ.

Глава Нацполіції Ігор Клименко привітав нашу країну з Днем народження.

"Так, зараз тяжко. Але й на шляху до незалежності було чимало труднощів. Кажуть, історія циклічна. Ми відчули це на собі, коли росія знову вийшла на шлях загарбництва та знищення України. Але ми встоїмо", – запевнив він.

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Привітання від очільників обласних військових адміністрацій:

Олег Синєгубов (Харківська ОВА): Навіть коли чуємо вибухи, які не стихають із 24 лютого, ми знаємо: наші бійці на позиціях. Б'ють окупантів. Кожен на своєму місці. Воїни світла переможуть темряву.

(Харківська ОВА): Навіть коли чуємо вибухи, які не стихають із 24 лютого, ми знаємо: наші бійці на позиціях. Б'ють окупантів. Кожен на своєму місці. Воїни світла переможуть темряву. Сергій Гайдай (Луганська ОВА): Так сталося, що у День Незалежності нашої держави ми, український народ, відраховуємо півроку тотальної боротьби проти російсько-окупаційних загарбників. Саме ми є форпостом Європи, адже з упевненістю розуміємо, що якщо не зупинити росіян тут, вони обов'язково вдадуться до спроби нав'язати військовим шляхом свій "новий світовий порядок".

(Луганська ОВА): Так сталося, що у День Незалежності нашої держави ми, український народ, відраховуємо півроку тотальної боротьби проти російсько-окупаційних загарбників. Саме ми є форпостом Європи, адже з упевненістю розуміємо, що якщо не зупинити росіян тут, вони обов'язково вдадуться до спроби нав'язати військовим шляхом свій "новий світовий порядок". Валентин Резніченко (Дніпропетровська ОВА): У нашої незалежності довга історія. Тисячі перемог і звершень. У неї великі плани. У нашої незалежності багато друзів і один ворог. У неї безмежна жага миру. І зараз у неї більше ніж будь-коли сили духу та впевненості.

(Дніпропетровська ОВА): У нашої незалежності довга історія. Тисячі перемог і звершень. У неї великі плани. У нашої незалежності багато друзів і один ворог. У неї безмежна жага миру. І зараз у неї більше ніж будь-коли сили духу та впевненості. Олександр Старух (Запорізька ОВА): Б'ємось за наше майбутнє, наших дітей, б'ємось як наше серце. Разом до спільної перемоги!

(Запорізька ОВА): Б'ємось за наше майбутнє, наших дітей, б'ємось як наше серце. Разом до спільної перемоги! Максим Козицький (Львівська ОВА): Незалежність – це те, що кожен з нас робить для держави. Разом ми незламні. Ми на своїй, Богом даній, землі. Переможемо.

(Львівська ОВА): Незалежність – це те, що кожен з нас робить для держави. Разом ми незламні. Ми на своїй, Богом даній, землі. Переможемо. Віталій Бунечко (Житомирська ОВА): Сьогодні Україна зустрічає свій День Незалежності, вкотре відстоюючи це право у ворога, який не в змозі усвідомити, що за плечима кожного українця стоїть тисячолітня історія державності та понад 400 років боротьби за право жити на своїй вільній землі.

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До привітань долучилися і представники асоціації родин захисників "Азовсталі". Там зазначили, що незалежність України – це неоціненний скарб, виборений жертовністю нашого народу. Століттями за неї платили найвищу ціну мільйони закатованих, депортованих, ув'язнених українців. І сьогодні на захисті цього скарбу стоять зі зброєю в руках найкращі сини та доньки України.

Нехай цьогоріч Україна не святкує своє найголовніше свято пишними парадами і концертами, але це не змінює найголовнішого – вільної душі ніколи не знищити ворожою зброєю, її не сховати в кайданах, не приборкати на чужій стороні,

– підкреслили вони.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог привітав Україну з Днем Незалежності, побажавши повернення миру в нашу країну. Ізраїльський лідер пообіцяв, що його країна продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні. Він також висловив співчуття через смерті і руйнування в Україні, спричинені війною. Він нагадав, що наступного місяця єврейський народ почне святкувати початок нового року.

"Молитви за відновлення миру в Україні і кінець боїв будуть серед найбільш невідкладних моїх молитов цього року", – підкреслив президент Герцог.

Привітання з Днем Незалежності від Кабінету Міністрів України: дивіться відео