Несмотря на обстрелы: как Харьков отпраздновал День Независимости – трогательные кадры

В День Независимости Харьков немного оправился от постоянных российских атак. Город будто ожил, а люди вышли на улицы, чтобы насладиться вещами, которые когда-то казались простыми и обыденными.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что в центре за время полномасштабной войны почти не включали фонтаны. Но на День Независимости они работали, что стало большой радостью для детей и взрослых.

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Как праздновал Харьков

В основном мероприятия, которые организовывали в городе, проходили в укрытиях, на станциях подземки, в бомбоубежищах различных заведений, где это разрешено. Так прошел и День флага, и День города, и День Независимости.

Люди радовались простым обыденным вещам, которые когда-то казались им совсем привычными. На них никто даже не обращал внимания, а теперь они воспринимаются как элемент праздника.

День Независимости в Харькове / Скрин с видео

"В такие минуты, когда мы объединяемся, когда делаем какое-то дело – мы чувствуем это единство. Даже немного возвращаемся в мирные времена, на которые мы очень ждем. Тогда снова сможем спеть гимн, но не в укрытии, а в наших замечательных залах", – сказала участница акции в подземке Ольга.

В праздничные дни город был особенно многолюдным. Несмотря на утренние обстрелы и близость к врагу, но харьковчане сразу использовали любую возможность отдохнуть, развлечь детей. Люди пели украинские песни, гуляли по городу, общались. Все то, что когда-то было обыденным, теперь стало символом мирной жизни, на которую все мы очень ждем.

Зависимые не празднуют, а мы празднуем! Вот и все,

– подчеркнула участница акции в подземке Зоя.