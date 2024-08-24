Празднование Дня Независимости Украины 2024: как отмечают украинцы

Сегодня, 24 августа, Украина вместе со всем миром отмечает свой 33-й День Независимости. Именно в этот день был принят Акт провозглашения независимости Украины Верховной Радой Украины в 1991 году.

По случаю государственного праздника в разных городах запланирован ряд событий. О том, как в Украине и мире празднуют День Независимости – читайте в материале 24 Канала.

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Как украинцы празднуют День Независимости

Поздравление Владимира Зеленского

По случаю Дня Независимости Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. Президент начал свое обращение с демонстрации красоты нашей страны.

Так выглядит Независимая. Так выглядит Украина. Наша земля, данная Богом, поцелованная солнцем, убаюканная ветрами, закаленная огнем, защищена своими сыновьями и дочерьми. Так выглядит Украина,

– сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда возвращают долги, и те, кто желал невзгод нашей земле, получат их дома с процентами. Президент таким образом намекнул на ситуацию, что сейчас разворачивается в Курской области.

В своем поздравлении Зеленский также вспомнил о Владимире Путине, заявив, что "больной дед" не будет диктовать свои "красные линии".

Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы, потому что так работает независимость,

– подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский также прокомментировал события в Курской области, отметив, что мировые СМИ в очередной раз подчеркивают способность Украины удивлять, тогда как Россия действует в привычном для себя стиле. Он подчеркнул, что эти события ярко показывают истинное отношение Кремля к своему народу, оставленного на произвол судьбы, тогда как российские солдаты мародерят собственные магазины.

Президент подчеркнул, что только украинские военные знают настоящие потери Кремля на фронте, а также сколько усилий и жертв прилагают Силы обороны, чтобы противостоять врагу.

"Вы сохранили и бережете нашу независимость. Я благодарю каждого, кто помогает нашим воинам и нашему государству. Всем, кто живет и работает чтобы работала и жила независимость. Наши медики, наши спасатели, наши пожарные, энергетики, наши волонтеры и предприниматели, полицейские и фермеры, железнодорожники, учителя и ученики. Все украинцы и украинки здесь, украинцы и украинки за рубежом, которые помогают, находят, отправляют необходимое, говорят миру об Украине. И все, кто с Украиной на временно оккупированных наших территориях. Все украинцы и украинки, чья сила не имеет границ, чья воля безгранична. Все, кому я бесконечно благодарен и сегодня, и за каждый из 913 дней этой войны", – поблагодарил гарант.

Поздравление Николая Олещука

Независимость – это свобода, это право выбора, это культурные ценности, это право жить в собственном доме на своей земле,

– заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук

Он добавил, что "настоящая независимость дается нелегко", и добавил, что украинцы постоянно ведут борьбу с империями, которые хотят захватить наши земли.

"Сотни лет, с оружием в руках, с горячим сердцем! Даем бой и в эти минуты, и сейчас мы не одни. Нашу борьбу за независимость поддерживает весь цивилизованный мир, но только от нас зависит, какую Украину оставим детям и внукам", – подчеркнул Олещук.

В честь Дня Независимости, командующий подписал французскую авиабомбу от своего имени и добавил, что она полетит за будущее Украины, нашу землю, свободу и независимость.

Командующий Воздушных сил подписал авиабомбу / Фото Николая Олещука

Поздравление от Кирилла Буданова

К поздравлениям по случаю Дня Независимости Украины присоединился и глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Примите искренние поздравления по случаю величайшего национального праздника – Дня Независимости Украины! В условиях полномасштабной войны мы еще больше чувствуем его ценность. Гордимся своим народом, своим языком, многовековой историей и государством, которое признано не только в Европе, но и во всем мире,

– написал он.

Глава ГУР отметил, что в планах России было уничтожить "украинскую историю", впрочем, враг столкнулся с беспрецедентным ответом украинских защитников на поле боя и тотальным сопротивлением украинского народа.

Он также вспомнил слова Вячеслава Черновола и заявил, что "настало время большого выбора: или единство и победа и путь к свету, или поражение, позор и снова долгая дорога к свободе".

"Украина сделала свой выбор! Мы боремся и живем, с гордостью называя себя гражданами Украины! Пусть этот праздничный день еще больше объединяет нас и придает уверенности и сил в справедливой борьбе за независимость нашего государства", – резюмировал Буданов.

Поздравление от Александра Сырского

Свое поздравление Главнокомандующий ВСУ Украины начал с того, что вспомнил, как украинцы встали на защиту своей страны с первых дней войны.

Мы защищали нашу Независимость с первых дней войны – когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковщину, поднимали наш флаг над Херсоном и островом Змеиный. Борьба за нашу Независимость продолжается – на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают и уничтожают врага,

– подчеркнул Сырский.

Он также добавил, что независимость украинцев – в нашей крови, в нашей ярости к врагу, в мести за каждого побратима.

"Наша Независимость – в словах украинского пророка Тараса Шевченко: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…" Эти слова каждый украинский солдат и матрос, сержант и офицер воплощает в жизнь ежесекундно, приближая нашу Победу. Потому что наша Независимость – в нашей вере в Победу. Победу, которая освятит ее навеки", – резюмировал Главнокомандующий ВСУ.

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Поздравление главы СБУ Василия Малюка

Малюк отметил, что с момента своего создания Служба безопасности защищает Независимость Украины.

И хотя Независимости Украины уже 33 года, наша борьба за нее до сих пор продолжается. Тысячи украинских защитников, в том числе и тех, кто служит в СБУ, ежедневно в бою борются за право нашего государства на существование. Несмотря на то, что Украина сформировала свои границы и свободы еще в 1991 году, мы вынуждены отстаивать их снова. И на этот раз – уже с оружием в руках,

– заявил Малюк.

Он отметил, что война изменила спецслужбу и теперь она стала более гибкой, технологичной и действенной.

Глава СБУ отметил, что никто из павших не забыт, а за каждого побратима Украина отомстит.

В этой борьбе хотим одного: жить свободно и продолжать строить Независимую Украину. Желаю каждой украинской семье счастья и благополучия, а нашей стране – мирного неба, быстрого восстановления и процветания,

– резюмировал Малюк.