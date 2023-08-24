Очевидно, Владимир Путин испугался не на шутку. Особенно после блестящей спецоперации ГУР МО, во время которой "пакетизировали" немало окупантов.

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Главе Кремля настолько неспокойно, что пришлось закрывать Красную площадь. Теперь жители болот не смогут попасть на нее как минимум до конца дня. Кроме того, закрыли Покровский собор.

Следует заметить, что никто и нигде на территории страны-террористки не должен чувствовать себя в безопасности. Как говорится, что посеешь, так и пожнешь. Тем более что российская ПВО – действительно "легендарная" (спойлер – нет).

Желаем жителям болот еще больше паники, страха и росплаты за все содеянное.

Еще вчера Путин развлекался

Тем временем вчера, когда самолет Евгения Пригожина отправлялся на концерт к Кобзону, Путин веселился с другими музыкантами. Он вышел из бункера, чтобы побывать в Курске. Там праздновали 80-летие победы в Курской битве. Путин прочитал длинную и скучную лекцию по истории. Все собравшиеся едва сдерживались, чтобы не уснуть.

Последние дни для Путина были еще хуже, чем обычно

Интересно, что в последние дни Путин несколько раз "ломался". В частности, курьезная ситуация произошла во время саммита БРИКС. Конечно, из бункера Путин не вышел, поэтому "вещал" онлайн. Да еще и не своим голосом. Это изумило и испугало россиян. Может быть, очередной двойник не проявил достаточных талантов в изменении голоса. Или у Путина что-то "сломалось". Ничего нового диктатор, конечно, не сказал. Его бред уже не очень интересно слушать даже самим россиянам. Возможно, Кремлю стоит выделять больше денег на спичрайтера, потому что то, что есть, это – позор.

Кроме того, руководитель Кремля опозорился, когда искал часы не на той руке. Очевидно, что таблетки больше не помогают.