В День Независимости отменили торжества: что будет проходить в городах Украины на праздник

В Украине 24 августа будут отмечать 32 года со дня провозглашения независимости нашего государства. В то же время во многих городах отменили массированные мероприятия, посвященные этому празднику.

Это связано с ситуацией безопасности в нашем государстве, в частности, связанных с массированными атаками со стороны России. Что будет происходить в украинских городах в День Независимости – читайте в материале 24 Канала.

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В Запорожье отменили масштабные мероприятия

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что в этом году мероприятия ко Дню Независимости в большинстве своем будут проходить онлайн. Он подчеркнул, что в настоящее время территорию области активно обстреливают оккупанты, а также там продолжаются боевые действия.

Зная о коварстве врага, прошу быть осторожными и осмотрительными: не организуйте скопление людей, а в случае уведомления об опасности – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию,

– подчеркнул он.

Малашко также рассказал, что масштабные мероприятия и массовые празднования следует отложить до Победы, а сейчас главная задача – сохранить жизнь наших земляков. Он подчеркнул, что враг не сможет отнять нашу независимость и веру в светлое будущее Украины.

В Полтавской области тоже запретили проводить масштабные мероприятия

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отметил, что в Полтавской области с 21 августа запрещены массовые мероприятия. Такое решение было принято на Совете обороны области в связи с возможным усилением вражеских обстрелов.

"Дата отмены такого ограничения будет согласована на следующем заседании", – подчеркнул он.

Глава Полтавщины также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а в случае ее объявления следовать в ближайшее укрытие. Он попросил жителей области сохранять холодный разум и веру в Вооруженные Силы нашего государства.

Массированные празднования отменили и в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город в эти дни не планирует проводить мероприятия ко Дню Независимости нашего государства. Кроме того, мэр столицы выдал отдельное поручение по недопущению проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера на территории города 23 и 24 августа.

Всех киевлян и гостей столицы призываю в эти дни быть максимально внимательными и осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

– сказал он.

Кличко также обратился к руководителям полиции города и ГСЧС с требованием принять дополнительные меры по охране общественного порядка и безопасности участников, отмечающих День Государственного Флага Украины, а также День Независимости, запланированных на государственном уровне.