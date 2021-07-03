День освобождения Широкино: "сталинград" для российских оккупантов

3 июля 2015 года от российских оккупантов был освобожден Широкино – бывший курорт, во время войны получивший стратегическое значение и о который российские оккупанты обломали себе зубы.

24 канал рассказывает, почему село, от которого не осталось камня на камне, имеет такое важное значение, а День его освобождения отмечается как памятная дата.

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Ворота в Мариуполь

Широкино до украинско-российской войны был известен как курортный поселок под Мариуполем. Расстояние в 20 с лишним километров до райцентра и железнодорожного хаба делало Широкино популярным местом отдыха для жителей Донбасса и непритязательных гостей из России, которых нельзя было испугать советского уровня сервисом и минимальным уровнем услуг. Компенсировало все это теплое Азовское море, спокойная атмосфера и замечательная украинская природа. Вокруг поселка также было "натыкано" немало санаториев, опять же, советского образца.

Впрочем, в 2014 году Широкино стало важным не из-за моря, черешни и медуз, а благодаря стратегическому значению для людей войны. Западная часть поселка – это высоты, которые позволяют не только контролировать почти полумиллионный Мариуполь, но и быть плацдармом для наступления на Новоазовск и установление контроля над всем побережьем Азовского моря и границей с Россией.

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После фактически бескровного освобождения Мариуполя "Азовом" 13 июня 2014 года по селище Широкино развернулись жестокие бои с использованием танков, тяжелой артиллерии и многочисленными жертвами среди военных и гражданского населения. Линия фронта украинско-российской войны разделила курорт на две части.

Бои за Широкино

В июле – августе 2014 года Россия ввела на украинскую территорию полноценную армию, которая заменила диверсионные группы и взяла под контроль банды "ополченцев". Поражение украинского войска под Иловайском не позволило развить успех на Мариупольском направлении, и украинские защитники были вынуждены перейти к обороне. Ее держали бойцы полка "Азов".

Широкино после прихода "русского мира":

Опорным пунктом стала западная часть Широкино. Там "азовцы" устроили прочную линию обороны и превратили курортный поселок в "сталинград". Украинцы не позволили россиянам захватить стратегические высоты: оккупантам не помогли ни танки, ни артиллерия. Враг понес большие потери – вынужден был перейти к позиционным боям и прибег к частичной блокаде Мариуполя. Не спешили переходить в наступление и украинцы, ведь россияне и их прокси также времени не теряли и устроили в восточной части Широкино свои опорные пункты, а на окраинах населенного пункта разместили танки и "арту".

За полгода тяжелых боев поселок был фактически стерт с лица земли, но при этом там все еще оставались гражданские – российские террористы использовали их в качестве "живого щита" и для провокаций путинских пропагандистов.

24 января 2015 года российская марионетка и так называемый глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко объявил о наступлении на Мариуполь. В тот же день утром с позиций оккупантов в районе Широкино – Коминтерново город Мариуполь обстреляли российские "Грады". В результате преступления россиян погибли 31 гражданское лицо.

В эти дни в районе Дебальцево шли тяжелые бои между украинцами и русскими оккупантами. Захватчики активно применяли не только артиллерию, но и штурмовую авиацию. Существовала вероятность того, что россияне попытаются развить свой тактический успех, но на помощь украинским защитникам наконец пришли западные союзники.

12 февраля в Минске были подписаны так называемые "вторые минские соглашения", которые среди прочего предусматривали прекращение активных боевых действий и демилитаризацию Широкино.

Накануне встречи нормандской четверки в Минске украинские военные начали наступательную операцию с целью освобождения Широкино и снятия блокады из Мариуполя. Основной силой выступили бойцы "Азова" и "Донбасса", а также воины других формирований Нацгвардии.

Зимние бои за Широкино – февраль 2015 года:

В ходе наступления были отбиты захваченные террористами опорные пункты. Россияне продолжали оставаться в восточной части поселка и организовывали новые и новые контратаки – мелкие поселки вокруг Широкино и многочисленные пансионаты постоянно переходили из рук в руки. Также террористы контролировали позиции в 2 километрах от поселка и обустроили их как позиции для тяжелой артиллерии.

Несмотря на "Минск-2" мир в районе Широкино так и не наступил. Мониторинговая миссия ОБСЕ постоянно фиксировала обстрелы и новые обострения на фронте, а еще указывала на то, что в зоне военных действий остаются гражданские.

Освобождение Широкино

В середине июня 2015 года СММ ОБСЕ заверила, что гражданские покинули Широкино. Далее настала очередь боевиков – они уже не имели сил удерживать невыгодные позиции и нести постоянные потери.

3 июля 2015 года политический лидер полка "Азов" нардеп Андрей Билецкий сообщил, что российские оккупанты покинули Широкино, а украинцы установили полный контроль над поселком.

Враг отошел из Широкино. Широкино – Украина. Это произошло не потому, что кто-то подписал Минск-2,3,4, а потому, что с начала Азовского зимнего наступления враг потерял убитыми, ранеными и пленными в Широкино более 800 боевиков, о чем свидетельствуют данные радиоперехватов,

– заявил политик.

Оккупанты называют другие цифры своих потерь – около 80 человек убитыми (вероятно, правда где-то посередине). Установлено, что среди погибших – немало граждан России, но большинство убитых – обмануое "пушечное мясо" из числа зомбированного местного населения, которые поверили в байки про "фашистов-бендеровцев". Установлено, что в боях под Широкино на стороне "ДНР" воевали дети, что является военным преступлением.

Во что война превратила курорт:

Билецкий обнародовал украинские потери – более 60 убитых и 200 раненых защитников. В боях за поселок погибли 12 гражданских лиц и более 20 были ранены.

По версии российских прокси, они оставили свои позиции из-за желания исполнять "Минск-2". Это, конечно, не так, ведь террористы остались на позициях в окрестностях курорта.

Хроника боев за Широкино:

Когда же в конце июля 2015 года по приказу Генштаба "Азов" и "Донбасс" покинули Широкино и были заменены на морпехов, российские прокси попытались вновь установить контроль над стратегическим населенным пунктом, но их попытки были отбиты. Поселок-призрак стал частью "демилитаризованной зоны", но бои там продолжались и дальше.

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В конце февраля 2016 года террористы в очередной раз покинули Широкино. По информации инсайдеров, это произошло в результате фактического дезертирства целой части – так называемого "9 отдельного мотострелкового полка" так называемой "ДНР".

Враг остается в окрестностях Широкино:

Сейчас Широкино находится под контролем украинских воинов, но враг всегда рядом. Россияне продолжают обстрелы и украинские защитники регулярно несут потери. Последний раз – 1 июля 2021 года, когда в результате обстрела россиян ранения получил украинский солдат.

За эти годы Широкино защищали бойцы:

36-й отдельной бригады морской пехоты

полка "Азов"

батальона "Донбасс"

79-й отдельной десантно-штурмовой бригады

59-й отдельной мотопехотной бригады

80-й отдельной десантно-штурмовой бригады

56-й отдельной мотопехотной бригады

Национальной гвардии

ДУК "Правый сектор"

Украинской добровольческой армии

подразделений МВД.

Благодаря им были сорваны планы оккупантов, и город Мариуполь живет мирной жизнью.