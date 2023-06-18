Ты – моя гордость, ждем дома: украинских защитников трогательно поздравили с Днем отца

Традиционно в третье воскресенье июня в мире отмечают День отца. Украинских воинов, защищающих территории от захватчиков, также трогательно поздравили в сети.

Украина официально присоединилась к празднованию Дня отца в 2019 году. Поздравил с праздником украинцев и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Вы боретесь за счастливое будущее"

В ГНСУ опубликовали трогательный ролик по случаю Дня отца. Украинских защитников поздравили с праздником в интересном формате, показав переписку отца со своим ребенком.

На кадрах отец в окопе получает сообщение от своего сына. Ребёнок интересуется, как у него дела, а потом рассказывает о школьном выпускном, на который, к сожалению, отец не смог приехать.

"Понимаем… Мы с мамой по тебе скучаем. Береги себя! Ты – моя гордость! Ждем дома", – трогательно говорится в видео.

Пограничники таким видео поздравили всех пап, которые сейчас защищают Украину в рядах ВСУ.

Вы боретесь за счастливое будущее для детей! Спасибо всем отцам и очень ждем с победой! С Днем отца, родные,

– поздравили в ГНСУ всех родителей.

Трогательное поздравление с Днем отца: смотрите видео

Поздравил с праздником украинцев и Валерий Залужный. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "украинский отец – самый смелый, потому что защищает свою семью, дом и Родину".

Он – достойный пример для своих детей. Горд каждый. Итого – к победе,

– поздравил Залужный украинцев с Днем отца.



Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев с Днем отца / Фото Валерий Залужный

Зеленский обнародовал трогательное видео ко Дню отца

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем отца. Он пожелал, чтобы как можно больше мужчин слышали обращение: "Папа!".

Зеленский в трогательном видео подчеркнул, чтобы папы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый отец, ныне защищающий Украину на фронте от российских оккупантов, вернулся домой к своим детям.

"Спасибо каждому украинскому отцу, каждой украинской семье за наших крепких и смелых воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины!", – поблагодарил в видео Зеленский.