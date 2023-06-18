Україна офіційно долучилася до святкування Дня батька у 2019 році. Привітав зі святом українців і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

До теми Татусі, вітаємо вас: найтепліші слова вдячності у прозі та віршах до Дня батька

"Ви виборюєте щасливе майбутнє"

В ДПСУ опублікували зворушливий ролик з нагоди Дня батька. Українських захисників привітали зі святом у цікавому форматі, показавши листування батька зі своєю дитиною.

На кадрах батько в окопі отримує повідомлення від свого сина. Дитина цікавиться, як у нього справи, а потім розповідає про шкільний випускний, на який, на жаль, батько не зміг приїхати.

"Розуміємо… Ми з мамою за тобою сумуємо. Бережи себе! Ти – моя гордість! Чекаємо вдома", – зворушливо мовиться у відео.

Прикордонники таким відео привітали усіх татусів, які нині боронять Україну в лавах ЗСУ.

Ви виборюєте щасливе майбутнє для дітей! Дякуємо всім татусям і дуже чекаємо з перемогою! З Днем батька, рідні,

– привітали в ДПСУ усіх батьків.

Зворушливе привітання з Днем батька: дивіться відео

Привітав зі святом українців і Валерій Залужний. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що "український батько – найсміливіший, бо захищає свою родину, домівку та Батьківщину".

Він – гідний приклад для своїх дітей. Гордий за кожного. Разом – до перемоги,

– привітав Залужний українців з Днем батька.



Головнокомандувач ЗСУ привітав українців з Днем батька / Фото Валерій Залужний

Зеленський оприлюднив зворушливе відео до Дня батька

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем батька. Він побажав, аби якомога більше чоловіків чули звернення: "Тато!".

Зеленський у зворушливому відео наголосив, щоб татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен батько, який нині боронить Україну на фронті від російських окупантів, повернувся додому до своїх дітей.

"Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України!", – подякував у відео Зеленський.