10-я годовщина расстрелов на Майдане: по всей Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Сегодня, 20 февраля, украинцы чтят память героев Небесной Сотни, которых расстреляли на Майдане Независимости десять лет назад. В городах нашего государства прошли траурные мероприятия по случаю этого дня.

Как чествовали память героев Небесной Сотни в Киеве, Львове, Днепре, Виннице, Херсоне, Одессе и в других городах – читайте в материале 24 канала.

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Киев

Утром во вторник, 20 февраля, много гостей и жителей столицы почтят Героев, которые отдали жизнь во время Революции Достоинства.

Украинцы оставляют цветы и флажки возле портретов людей, погибших на Майдане Независимости зимой 2014 года.

С 2014 года украинцев в мире знают как нацию сильных и несокрушимых людей. Украинцев, отдавших свои жизни ради мирного европейского будущего. И мы должны реализовать мечты героев, погибших – Украина войдет в Европейский Союз, как равная среди равных. И каждый сознательный украинец должен сделать для этого все,

– отметили в КГГА.

Также в Киеве 18 февраля провели шествие памяти и отслужили панихиду в честь Героев Небесной сотни. Ее провели в Михайловском Златоверхом соборе.

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни / Фото Валентина Полищук

Кропивницкий

В Кропивницком почтили память Героев Небесной Сотни. Жители города принесли цветы к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко, который погиб 20 февраля 2014 года от пули снайпера во время Революции Достоинства.

На центральной площади память участников Революции достоинства почтили минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной сотни.

Жители Кропивницкого чтят память погибших во время Революции Достоинства / Фото Кировоградская ОГА

Днепр

Сегодня на Аллее героев собрались представители областной и городской власти, духовенство, правоохранители, спасатели, военные, волонтеры и неравнодушные горожане. Они почтили память Героев Небесной Сотни минутой молчания. Также была проведена траурная панихида.

Днепряне послушали запись, на которой Сергей Нигоян декламирует стихотворение Тараса Шевченко. Он был активистом Майдана и погиб одним из первых.

Жители Днепра чтят светлую память погибших Героев / Фото Днепропетровска ОВА

Луганчане почтили память погибших Героев

В Днепре на Аллее Защитников Луганщины луганчане приняли участие в тихой акции "Ангелы памяти" по случаю 10-й годовщины гибели Героев Небесной Сотни.

Известно, что акция началась общенациональной минутой молчания, где присутствующие склонили головы в знак памяти и уважения перед погибшими воинами российско-украинской войны.

Впоследствии они повязали на ветвях елей мемориальные самодельные ангелы.

Жители Луганщины почтили память Героев Небесной Сотни в Днепре / Фото Луганская ОГА

Чернигов

Ежегодно 20 февраля Украина вспоминает подвиг Героев Небесной Сотни. 10 лет назад более ста человек отдали жизнь в борьбе за демократический выбор Украины и ее европейское будущее.

Так, черниговцы пришли возложить цветы к стеле Небесной Сотни и почтить память погибших Героев.

Самая большая потеря – жизни лучших. Самая большая низость – посрамить их память. Остаемся достойными своих героев. Кланяюсь Героям Небесной Сотни,

– отметили в Черниговской ОВА.

Жители Чернигова почтили память Героев / Фото Черниговский городской совет, Черниговская ОГА

Винница

В Виннице на Майдане Небесной Сотни почтили погибших участников Революции достоинства. В городе военные, горожане и представители власти возложили цветы к Дереву Свободы.

Также почтили память погибших минутой молчания. Там собрались более полусотни человек.

В Виннице почтили погибших участников Революции достоинства: смотрите видео

Черкассы

Присутствующие возложили цветы и память о погибших на Майдане в Киеве во время массовых расстрелов в декабре 2013 – феврале 2014 года.

Они отдали свою жизнь за Украину во времена Революции Достоинства. В переломный момент нашей истории. Когда украинцы сказали свое четкое "нет!" попыткам забрать у нас право на свой путь. Максим Горошишин, Юрий Паращук, Юрий Пасхалин, Андрей Саенко, Виктор Чернец, Виталий Смоленский и Василий Сергиенко – герои-черкащане из Небесной Сотни. Наша гордость навсегда!,

– отметил Игорь Табурец, председатель Черкасской ОВА.

Почтили светлую память павших у мемориала "Борцам за свободу Украины".

В Черкассах почтили память погибших во времена Революции Достоинства / Фото Черкасская ОВА

Закарпатье

На площади Народной в Ужгороде, возле памятного знака борцам за свободу и независимость Украины, возложили лампадки и минутой молчания почтили память павших и подвиг участников Революции достоинства.

Лампадки к памятному знаку борцам за свободу и независимость Украины возложили сегодня студенты, члены Молодежного совета при Закарпатской ОВА и представители местной власти.

Эти трагические события стали символом несокрушимости и единства нашего народа и напоминанием того, какова цена свободы. Склоняем головы перед героями, которые самоотверженно противостояли тирании ради европейского будущего Украины,

– отметил Виктор Микита, председатель Закарпатской ОВА.

Херсон

К десятой годовщине памяти Героев Небесной Сотни в Херсоне состоялась тихая акция "Ангелы памяти". Так, белых бумажных ангелов развесили на Аллее Героев в центре города.

Ежегодно жители Херсона ежегодно участвуют в тихой акции. Об этом рассказала "Суспільному" начальница управления культуры Херсонского городского совета Светлана Думинская. В этом году они снова присоединились к этой акции, несмотря на ситуацию с безопасностью и постоянные обстрелы города.

Одесса

В Одессе 20 февраля также почтили погибших участников Революции достоинства. К памятному знаку Героям Небесной Сотни возле здания облгосадминистрации возложили цветы.

К этому памятному знаку возложили цветы представитель городской и областной властей, военные и горожане. Присутствующие также зажгли лампадки.

В Одессе почтили память Героев Небесной сотни / Фото ОВА

Донецк

Руководители Донецкой и Луганской областей возложили цветы к памятным знакам Героев Небесной Сотни. Об этом сообщил Артем Лысогор, председатель Луганской ОВА. Он рассказал, что во время поездки в зону боевых действий присоединился к Акции по чествованию памяти Героев Небесной Сотни в Донецкой области

Известно, что он совместно с донецким коллегой Вадимом Филашкиным и представителями правоохранительных структур возложили цветы к памятным знакам.

В Донецкой области почтили память Героев Небесной Сотни / Фото Луганская ОГА

Львов

Сегодня, 20 февраля, во Львове на Лычаковском кладбище возложением цветов почтили память Героев Небесной Сотни.

Общественность, семьи Героев Небесной Сотни, представители власти, военных и силовых структур возложили цветы и лампадки у могил Героев, погибших во время Революции Достоинства, а также у могил генерала Сергея Кульчицкого, полковника Андрея Соколенко и борцов за свободу Украины на поле почетных захоронений № 67 Лычаковского кладбища, – говорится в сообщении Львовской ОВА.

Известно, что после духовенство провело панихиду по погибшим Героями.

Львовяне пришли почтить память погибших во время Революции Достоинства / Фото Максим Козицкий

Владимир Зеленский почтил память Героев Майдана

В 2024 году мы отмечаем 10 годовщину со дня расстрелов на Майдане. Президент нашего государства убежден, что в 2014-м украинцев попытались убить только потому, что они сделали выбор быть свободными.

"Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране только за мирный выбор быть собой и быть свободными. Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии", – указано в сообщении президента.

Отметим, что президент Зеленский был с первой леди Еленой. Супруги зажгли свечи и поставили их у Мемориала Небесной Сотни. Расположен он на улице Институтской, что неподалеку от Майдана Независимости.