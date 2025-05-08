О том, как прошел День памяти и победы в Лондоне – читайте в материале 24 Канала.

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Как прошел День памяти и победы

Украинские и британские ветераны почтили тех, кто победил тиранию во Второй мировой войне, и тех, кто сегодня борется за свободу Европы.

Среди украинских участников был Ярослав Дышук – ветеран российско-украинской войны. Впервые он был ранен во время Революции Достоинства в 2014 году, впоследствии пошел добровольцем в армию и получил ранение на Донбассе, подорвавшись на растяжке.

Несмотря на увольнение по состоянию здоровья, после полномасштабного вторжения России в 2022 году Ярослав Дышук вернулся на фронт. Военный служил в подразделениях радиоэлектронной борьбы и разведки, прошел ожесточенные бои в Бахмуте в марте 2023 года. После ранения и восстановления он присоединился к Воздушным силам Украины, где помогал защищать города от ракетных атак, и был окончательно демобилизован в декабре 2024 года.

В церемонии также принял участие британский ветеран Джон Хардинг, который воевал вместе с украинскими защитниками в Мариуполе. Он попал в плен, пережил пытки, голод и судилище, где ему грозила смертная казнь. Хардинга освободили в сентябре 2022 года во время обмена пленными.

Среди присутствующих был и Джон Галлахер – пенсионер Челси из Королевского госпиталя в Лондоне. С 1970 года он служил в Великобритании, Бельгии, Сингапуре и Северной Ирландии. В 1972 году военный получил Почетную награду за выдающуюся службу. Завершил военную карьеру Галлахер в звании сержанта в 1979 году.

Как прошел День памяти и победы в Лондоне / Фото: Дмитрий Маленко

Ветераны Второй мировой войны очевидно хорошо понимают, насколько актуальна борьба, которую сейчас ведет Украина. В прошлом они уже остановили режим, который стремился уничтожить свободу в Европе. Сегодня эту борьбу продолжают украинцы. Миллионы из них внесли вклад в победу союзников тогда – и сегодня стоят на передовой, защищая демократию.

Украина и Великобритания остаются стратегическими союзниками в совместной борьбе за будущее Европы. Стоит помнить, что наша страна является неотъемлемой частью безопасности на континенте, а единство сегодня так же важно, как и 80 лет назад.