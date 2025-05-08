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Як пройшов День пам'яті та перемоги

Українські та британські ветерани вшанували тих, хто переміг тиранію у Другій світовій війні, і тих, хто сьогодні бореться свободу Європи.

Серед українських учасників був Ярослав Дишук – ветеран російсько-української війни. Уперше він був поранений під час Революції Гідності у 2014 році, згодом пішов добровольцем до війська і зазнав поранення на Донбасі, підірвавшись на розтяжці.

Попри звільнення за станом здоров'я, після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Ярослав Дишук повернувся на фронт. Військовий служив у підрозділах радіоелектронної боротьби та розвідки, пройшов найзапекліші бої в Бахмуті в березні 2023 року. Після поранення та відновлення він приєднався до Повітряних сил України, де допомагав захищати міста від ракетних атак, і був остаточно демобілізований у грудні 2024 року.

У церемонії також взяв участь британський ветеран Джон Гардінг, який воював разом із українськими захисниками в Маріуполі. Він потрапив у полон, пережив тортури, голод і судилище, де йому загрожувала смертна кара. Гардінга звільнили у вересні 2022 року під час обміну полоненими.

Серед присутніх був і Джон Ґаллахер – пенсіонер Челсі з Королівського госпіталю в Лондоні. З 1970 року він служив у Великій Британій, Бельгії, Сінгапурі та Північній Ірландії. У 1972 році військовий отримав Почесну відзнаку за видатну службу. Завершив військову кар'єру Ґаллахер у званні сержанта в 1979 році.

Як пройшов День пам'яті та перемоги в Лондоні / Фото: Дмитро Маленко

Ветерани Другої світової війни вочевидь добре розуміють, наскільки актуальною є боротьба, яку зараз веде Україна. У минулому вони вже зупинили режим, який прагнув знищити свободу в Європі. Сьогодні цю боротьбу продовжують українці. Мільйони з них зробили внесок у перемогу союзників тоді – і сьогодні стоять на передовій, захищаючи демократію.

Україна та Велика Британія залишаються стратегічними союзниками у спільній боротьбі за майбутнє Європи. Варто пам'ятати, що наша країна є невід'ємною частиною безпеки на континенті, а єдність сьогодні така ж важлива, як і 80 років тому.