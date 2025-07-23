Помним каждого: 28 июля стал Днем памяти замученных или погибших в плену

Верховная Рада установила 28 июля Днем памяти замученных или погибших в плену. Такое решение приняли народные депутаты 22 июля, поддержав постановление.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".

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Почему День памяти установили 28 июля?

Народные депутаты 22 июля поддержали постановление "О чествовании памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену".

Установление дня памяти именно 28 июля неслучайно: в ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия осуществила массовое убийство военнопленных защитников Мариуполя в Еленовке.

И теперь именно этот день станет нашим символом памяти о тех, кто погиб в российской неволе; тех, кто сейчас находится в плену,

– написали защитники.

Военнослужащие 1-го корпуса НГУ "Азов" отметили, что последовательно выступали в поддержку установления дня памяти по пленным.

"Это наш моральный долг. Это признание того, что даже в неволе наши люди оставались воинами и государство не имеет права их забыть", – отметил подполковник Святослав "Калина" Паламар, заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" по работе с личным составом.

"Мы помним каждого, кто погиб во вражеских тюрьмах. Мы продолжаем бороться за жизнь тех, кто до сих пор в плену", – подытожили бойцы.