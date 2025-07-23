Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

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Чому День пам'яті встановили 28 липня?

Народні депутати 22 липня підтримали постанову "Про вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні".

Встановлення дня пам’яті саме 28 липня невипадкове: у ніч з 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила масове вбивство військовополонених захисників Маріуполя в Оленівці.

І тепер саме цей день стане нашим символом пам'яті про тих, хто загинув в російській неволі; тих, хто зараз перебуває в полоні,

– написали захисники.

Військовослужбовці 1-го корпусу НГУ "Азов" зауважили, що послідовно виступали на підтримку встановлення дня пам’яті за полоненими.

"Це наш моральний обов'язок. Це визнання того, що навіть у неволі наші люди залишались воїнами й держава не має права їх забути", – наголосив підполковник Святослав "Калина" Паламар, заступник командира 1-го корпусу НГУ "Азов" по роботі з особовим складом.

"Ми пам'ятаємо кожного, хто загинув у ворожих тюрмах. Ми продовжуємо боротися за життя тих, хто досі в полоні", – підсумували бійці.