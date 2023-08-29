В этот скорбный день журналисты 24 Канала посетили места последнего упокоения тех, кто своей жизнью защитил нашу страну – украинских защитников. О том, как чтят память павших воинов в Киеве, Львове и Днепре читайте в эксклюзивном репортаже.

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Лычаковское кладбище и Марсово поле, Львов

Во Львове новейшие герои и борцы за свободу покоятся на Лычаковском кладбище и на Марсовом поле (оно же Лычаковское военное кладбище). На первом хоронили погибших в АТО и первых павших во время полномасштабной войны. Теперь же местом последнего упокоения защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу, является именно Марсово поле.

Символизм Марсова поля состоит не только в том, что оно веками было местом последнего упокоения участников разных войн, но и то, что напротив него расположена родильная клиника. С одной стороны дороги под флагами покоятся Герои, а с другой стороны рождается новая жизнь – те, кто будет жить в свободном государстве благодаря тем, кто отдал за нее самое дорогое, что имел.



Марсово поле во Львове / Фото Ивана Магуряка, 24

Сегодня во Львове страшная жара. Весь город в желто-голубых флагах. На большинстве из них сверху черные ленты – напоминание о том, что сегодня День памяти.

На Марсовом поле людей немного. Возможно, из-за жары. Кое-где у могил хлопочут родные – поливают цветы, зажигают свечи. Те, чьи родные похоронены рядом, разговаривают между собой как давние знакомые – очевидно, горе познакомило их. Разговоры у них об обыденном. Время не лечит раны, но, наверное, к ним приходится привыкать и они уже не болят так, как прежде.



Марсово поле – место общей боли не для одной семьи / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Здесь покоятся не только воины из Львова или области, но и других регионов. На Марсовом поле, в частности, покоится Вячеслав Ярмак – мужчина родом из Харькова, который почти 10 лет прожил вместе с женой во Львове. К его могиле сегодня, как и почти каждый день, пришла мама, которой приходится жить с большой болью потери – ее младшего сына расстреляли оккупанты вблизи Циркунов, а старший погиб на фронте, защищая наше государство в Луганской области.

Он еще в 2014 году рвался на фронт. Тогда, можно сказать, не пустили его. А когда началась (полномасштабная – 24 Канал) война – даже слушать никого не хотел,

– вспоминает мама воина.

Вячеслав погиб 3 декабря 2022 года. Сначала его хотели похоронить в Харькове, однако потом родные решили, что местом последнего упокоения мужчины станет Львов – город, в котором он планировал остаться навсегда и приобрести себе здесь квартиру. Город, который является фактически родным для его 12-летней дочери.



Вячеслав Ярмак мечтал навсегда остаться во Львове – теперь здесь его могила / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

А еще на кладбище приходят военные – воины, которые в отпуске, навещают своих собратьев и приносят цветы на их могилы.

Однако во Львове павшие в российско-украинской войне покоятся не только на Марсовом поле, но и на Лычаковском кладбище – там рядом с украинскими сечевыми стрельцами покоятся погибшие в АТО и павшие в первые месяцы полномасштабного вторжения.



Захоронение павших воинов на Лычаковском кладбище – сегодня здесь безлюдно / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Это кладбище стало местом последнего упокоения в частности для Василия Слипака – оперного певца, который погиб во время выполнения боевого задания в 2016 году, защищая наше государство на Востоке, и Юрия Олейника – нашего коллеги, оператора 24 Канала, который в прошлом году погиб в Попасной.



Могила Василия Слипака / Фото Ивана Магуряка, 24

К сожалению, сегодня утром здесь безлюдно. Хочется верить, что это просто потому, что на улице было жаркое утро, а ближе к вечеру люди придут чествовать Героев. Каждый, кто защищал или защищает нашу страну более 9 лет – несомненно Герой и память о каждом должна жить всегда, ведь каждый из них давал отпор российским оккупантам, которые посягнули на нашу землю.

Берковецкое кладбище, Киев

В столице нашего государства хоронят Героев российско-украинской войны на разных кладбищах, самым большим является захоронение на Берковецком кладбище в секторе 42. Сегодня там тоже было не слишком людно, однако кое-где у могил были родные павших – люди, которые почти каждый день и при каждом случае наведываются туда – к месту, где покоится часть их души.



Захоронение Героев на Берковецком кладбище / Фото Владислава Кравцова, 24

Среди тех, кто навсегда упокоился под сине-желтым флагом – Кирилл Шанава. Сегодня к нему пришла мама. Еще в 2014 году семья узнала боль войны, когда пришлось покидать родной Донецк. Тогда Кирилл был еще несовершеннолетним. Когда началась полномасштабная война – он сразу же пошел в военкомат.



Война забрала дом Кирилла в Донецке / Фото Владислава Кравцова, 24

До вторжения Кирилл много работал, не имел никаких вредных привычек. Парень мечтал о профессии учителя истории, однако, к сожалению, не суждено – он погиб в бою на Востоке. Сейчас же мать, переживающая потерю своего сына, убеждена – Украина должна победить, ведь у нашей свободы уже очень большая цена.

Такого быть не может, чтобы мы не победили. Иначе зачем все это?

– убеждена мать Кирилла.

Возле Кирилла покоится Александр Баранов – боец Нацгвардии, который погиб в мае прошлого года на Востоке. Александр – родом из города Бахмут Донецкой области. К сожалению, его не могли похоронить в родном городе, поэтому вечный покой герой нашел в Киеве.



Александр защищал Украину еще с 2014 года / Фото Владислава Кравцова, 24

Отец Александра – Николай – рассказал, что его сын воевал добровольцем еще с 2014 года и за время войны на Донбассе получил ранение. Когда началось полномасштабное вторжение, Александр присоединился к полку Нацгвардии и снова стал на защиту своего государства. К сожалению, он погиб под вражеским обстрелом. В ответ на вопрос о самом ярком воспоминании о сыне, Николай ответил коротко – вся его жизнь.

Краснопольское кладбище, Днепр

В Днепре чаще всего павшие защитники находят свой вечный покой на Краснопольском кладбище. В первые годы российско-украинской войны кладбище было одним из самых больших захоронений погибших на Донбассе воинов.



Краснопольское кладбище / Фото Петра Заливы, 24

Здесь похоронены как воины из Днепра и области, так и из других регионов, в том числе и временно неопознанные воины – защитники, останки которых не удалось идентифицировать. С тел взяли образцы для проведения ДНК-тестов, чтобы идентифицировать павших, а их похоронили на кладбище.



На этом кладбище покоятся неидентифицированные воины / Фото Петра Заливы, 24

Сегодня здесь мало людей. Особенно мало у могил тех, кто погиб во время АТО и ООС. Однако можно было увидеть военных или полицейских и даже гражданских, которые сегодня пришли почтить память погибших. У каждого, кто приходил сегодня на Краснопольское кладбище, на лице можно было увидеть боль.

В частности, воины возлагали цветы к памятному знаку всем павшим Героям, находящимся на кладбище.



Воины почтили своих павших собратьев на Краснопольском кладбище / Фото Петра Заливы, 24 Канал