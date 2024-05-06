Историю происхождения этого праздника следует искать аж во времена казаков, хотя и в Украине его установили только в 2019 году – то есть через несколько десятилетий после восстановления независимости. В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное, что нужно знать о Дне пехоты.
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Исторический экскурс: почему именно 6 мая
Неслучайно День пехотинца отмечают именно 6 мая. В этот день 1648 года войско казаков во главе с Богданом Хмельницким и с поддержкой татар разбило коронную армию Речи Посполитой под Желтыми Водами.
Бой стал успешным началом национально-освободительной войны. Самое главное, против поляков, которых вел Стефан Потоцкий, общим фронтом выступили не только казаки, но и крестьяне с мещанами.
Отдавая дань уважения пехотинцам 6 мая, Украина удостоверяет традицию борьбы за государственность, длящуюся не одно столетие. Следует сказать, что основой казацкого войска была именно пехота, сейчас – это скелет и мышцы Сил обороны Украины.
Современная пехота Украины – боевая мощь ВСУ
Особой приметой пехоты, среди различных родов войск, является то, что она выполняет боевые задачи на суше. Пехотинцы нашего современного государства – это военнослужащие таких воинских частей и подразделений, составляющих основу Сухопутных войск:
- Морская пехота;
- Механизированные войска;
- Горная пехота.
Министерств обороны справедливо Украины отмечает, что Сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи Вооруженных Сил Украины.
По своему назначению и объему возложенных на них задач они играют решающую роль в выполнении ВСУ своих функциональных задач как в мирное, так и в военное время.
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День Пехоты, как мы писали выше, установили только в 2019 году, а именно – 19 апреля. В указе президента Украины говорится о чествовании мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск.
Генштаб ВСУ поздравил пехотинцев с их днем: смотрите видео
"Они пули, несущие смерть врагу"
Именно такими словами, приведенными в цитате, начал свое поздравление пехотинцев командующий Сухопутных войск Александр Павлюк. По его словам, пехотинцы каждую секунду берут на себя мощный удар российского агрессора, несут тяжелое бремя войны.
Они – мгновение, что меняет нашу эпоху. Они – свет, согревающий Родину. И тьма, что ложится на врага. Они – воины, освободители, победители. Они – украинские пехотинцы, основа Сухопутных войск и нашей стойкости на фронте,
– добавил генерал-лейтенант.
Павлюк призвал почтить 6 мая память о воинах-пехотинцах, отдавших за Украину самое дорогое – свою жизнь, а также отомстить врагу за каждого героя и каждую героиню. Командующий Сухопутных войск пожелал пехотинцам сохранять свою мощь, приближая победу.
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История об отраженном пехотой штурме россиян
В последнем блоке этого материала расскажем о пехотинце 14-й штурмовой бригады НГУ "Червоная калина". Историю о военнослужащем с позывным "Денди" опубликовали наши коллеги, она пришлась по душе редакции 24 Канала.
Защитник участвовал в боях на Донецком направлении, а сейчас защищает участок фронта в районе Запорожья. Во время выполнения боевых задач мужчине приходилось выходить из окружения врага и четыре часа сидеть под обстрелом российской артиллерии.
Залетает БМП, облепленная десантом российским. Она как будто подорвалась или подбила ее арта тогда. Они пошли нас штурмовать четко, как пишет книга. Классно у них все получалось, но мы отбили тогда штурм. Уничтожили пехоту, нас прикрыла артиллерия, отрезала их резервы,
– вспомнил боец.
Впоследствии выяснилось, что позади украинских защитников были российские захватчики. Высадился российский десант и с бронемашины, которая объехала украинских бойцов. Однако штурм для врага завершился неудачей благодаря военным, что из окопов отстреливали оккупантов.