Історію походження цього свята слід шукати аж в добу козаків, хоча й в Україні його встановили лише у 2019 році – тобто через декілька десятиліть після відновлення незалежності. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше, що потрібно знати про День піхоти.

Дивіться також Крашанки замість боєприпасів: пілоти ЗСУ оригінально привітали українців з Великоднем

Історичний екскурс: чому саме 6 травня

Не випадково День піхотинця відзначають саме 6 травня. Цього дня 1648 року військо козаків на чолі з Богданом Хмельницьким та з підтримкою татар розбило коронну армію Речі Посполитої під Жовтими Водами.

Бій став успішним початком національно-визвольної війни. Щонайголовніше, проти поляків, яких вів Стефан Потоцький, спільним фронтом виступили не лише козаки, а й селяни з міщанами.

Важливо! З-поміж іншого, 6 травня відзначають День святого Юрія Змієборця. Його запорожці вважали одним зі своїх покровителів. Картина, на якій святий вбиває змія, символізує перемогу весни над зимою, добра над злом.

Віддаючи шану піхотинцям 6 травня, Україна засвідчує традицію боротьби за державність, що триває не одне століття. Слід сказати, що основою козацького війська була саме піхота, зараз – це скелет і м'язи Сил оборони України.

Сучасна піхота України – бойова міць ЗСУ

Особливою прикметою піхоти, серед різних родів військ, є те, що вона виконує бойові завдання на суходолі. Піхотинці нашої сучасної держави – це військовослужбовці таких військових частин і підрозділів, що складають основу Сухопутних військ:

Морська піхота;

Механізовані війська;

Гірська піхота.

Міністерств оборони справедливо України наголошує, що Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил України.

За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань вони відіграють вирішальну роль у виконанні ЗСУ своїх функціональних завдань як у мирний, так і у воєнний час.

Дивіться також "Азову" – 10 років: шлях від Чорного корпусу до легендарної бригади

День Піхоти, як ми писали вище, установили лише 2019 року, а саме – 19 квітня. В указі президента України йдеться про вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ.

Генштаб ЗСУ привітав піхотинців з їхнім днем: дивіться відео

"Вони кулі, що несуть смерть ворогу"

Саме такими словами, наведеними у цитаті, розпочав своє привітання піхотинців командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк. За його словами, піхотинці щосекунди беруть на себе найпотужніший удар російського агресора, несуть найважчий тягар війни.

Вони – мить, що змінює нашу епоху. Вони – світло, що зігріває Батьківщину. І темрява, що лягає на ворога. Вони – воїни, визволителі, переможці. Вони – українські піхотинці, основа Сухопутних військ та нашої стійкості на фронті,

– додав генерал-лейтенант.

Павлюк закликав вшанувати 6 травня пам'ять про воїнів-піхотинців, що віддали за Україну найдорожче – своє життя, а також помстимося ворогу за кожного героя та кожну героїню. Командувач Сухопутних військ побажав піхотинцям зберігати свою міць, наближаючи перемогу.

Десантно-штурмові війська привітали побратимів-піхотинців: дивіться відео

Дивіться також Дорогі, ефективні та випробувані Україною: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Історія про відбитий піхотою штурм росіян

В останньому блоці цього матеріалу розповімо про піхотинця 14-ї штурмової бригади НГУ "Червона калина". Історію про військовослужбовця на позивний "Денді" опублікували наші колеги, вона припала до душі редакції 24 Каналу.

Захисник брав участь у боях на Донецькому напрямку, а зараз боронить ділянку фронту в районі Запоріжжя. Під час виконання бойових завдань чоловікові доводилось виходити з оточення ворога та чотири години сидіти під обстрілом російської артилерії.

Залітає БМП, обліплена десантом російським. Вона наче підірвалась чи підбила її арта тоді. Вони пішли нас штурмувати чітко, як пише книжка. Класно в них все виходило, але ми відбили тоді штурм. Знищили піхоту, нас прикрила артилерія, відрізала їхні резерви,

– пригадав боєць.

Згодом з'ясувалося, що позаду українських захисників були російські загарбники. Висадився російський десант і з бронемашини, яка об'їхала українських бійців. Проте штурм для ворога завершився невдачею завдяки військовим, що з окопів відстрілювати окупантів.