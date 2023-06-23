Их операции войдут в историю этой войны, – эксперт о Дне "Альфы" СБУ

Центр спецопераций "А" СБУ – подразделение, которое с первых дней вторжения защищает страну. Его операции войдут в учебники мировой истории спецслужб.

Политолог Тарас Загородний отмечает, что бойцы "Альфы" уничтожили около 4 тысяч оккупантов, не говоря о большом количестве раненых врагов, и более 1 100 единиц вражеской техники.

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И это только подтвержденные цифры работы "Альфы". А речь идет об относительно небольшом подразделении!

– акцентирует политолог.

Эксперт подчеркивает, что большинство операций подразделения засекречены.

"Надеюсь мы узнаем о них после победы. Но даже те, которые уже известны, совершенно точно войдут в книги по истории войны. Можем упомянуть об освобождении острова Змеиный. Именно бойцы "А" вместе с собратьями из других подразделений Сил обороны провели уникальную высадку на остров и заставили россиян покинуть его. Это сверхтрудная операция в успех, которой за пределами Украины мало кто верил", – пишет Загородний.

"Недавно в "Альфу" объявили дополнительный набор - присоединиться к команде могут как профессиональные военные, так и гражданские. Нужны не только профессиональные спецназовцы, но и операторы дронов, инженеры. В "Альфе" делают профессионалами, а главное, ценят каждого, кто становится в ее ряды. Это те изменения и те реформы, которые нужны сегодня и СБУ, и Силам обороны", – резюмирует эксперт.

Напомним, 23 июня в Украине отмечается день создания Центра спецопераций "А" СБУ. Председатель СБУ Василий Малыш, приветствуя подразделение, подчеркнул: "Вы – те люди, которые не просто защищают Украину от врага, а пишут победную историю этой войны"