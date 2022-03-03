День рождения под звуки сирены: семья в Одесской области поздравила бабушку – щемящее видео
Источник:телеграм ГОНЧАРЕНКО
Семья в Одесской области поздравила бабушку, которая празднует день рождения во время войны. Люди пытаются помнить о праздниках, несмотря на то, что сейчас периодически объявляют воздушную тревогу.
Соответствующее сообщение обнародовали 3 марта – на восьмой день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Одесской области люди праздновали день рождения бабушки в укрытии
День рождения под звуки сирены. Семья в Одесской области сделала в подвале своего частного дома бомбоубежище. И прямо там поздравили с Днем рождения бабушку,
– говорится в сообщении.
Также на кадрах заметно, что именинница расчувствовалась и загадала желание, чтобы Украина победила.
"Сбудется!" – говорится в сообщении.
Бабушку в Одесской области поздравили с днем рождения в укрытии: смотрите видео
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