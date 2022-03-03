Відповідний допис оприлюднили 3 березня – на восьмий день війни, яку Росія почала проти України. Люди святкували день народження бабусі в укритті.

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На Одещині люди святкували день народження бабусі в укритті

День народження під звуки сирени. Родина в Одеській області зробила в підвалі свого приватного будинку бомбосховище. І прямо там привітали з Днем народження бабусю,

– мовиться у повідомленні.

Також на кадрах помітно, що іменинниця розчулилася та загадала бажання, щоб Україна перемогла.

"Збудеться!", – мовиться у повідомленні.

Бабусю на Одещині привітали з днем народження в укритті: дивіться відео



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