Відповідний допис оприлюднили 3 березня – на восьмий день війни, яку Росія почала проти України. Люди святкували день народження бабусі в укритті.
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На Одещині люди святкували день народження бабусі в укритті
День народження під звуки сирени. Родина в Одеській області зробила в підвалі свого приватного будинку бомбосховище. І прямо там привітали з Днем народження бабусю,
– мовиться у повідомленні.
Також на кадрах помітно, що іменинниця розчулилася та загадала бажання, щоб Україна перемогла.
"Збудеться!", – мовиться у повідомленні.
Бабусю на Одещині привітали з днем народження в укритті: дивіться відео
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