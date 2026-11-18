Дисциплина и человечность – два качества, без которых невозможно создать сильное подразделение. Так считает главный сержант автороты 2-й Галицкой бригады Святослав Козырев. За его плечами – долгий боевой путь, боевые задачи и работа, где отвечаешь не только за себя, но и за соратников.

Сегодня сержантское кредо стало для него личным ориентиром. В День сержанта, 18 ноября, национальный гвардеец поделился своими мыслями о сержантском корпусе в Национальной гвардии.

Какие подробности?

Святослав нередко вспоминает, как в Донецкой области вместе с побратимами доставлял наземный роботизированный комплекс к позициям. Их группу, состоявшую в основном из сержантов, атаковали вражеские беспилотники. НРК был поражен и нуждался в срочной эвакуации.



Святослав Козырев / Фото предоставлено 24 Каналу

Военнослужащие не оставили технику. Короткие команды, стремительные движения, максимальная концентрация внимания и физической силы.

Действуя слаженно, они смогли начать эвакуацию робота с опасного участка. Все это время над группой сохранялась угроза новых атак – вражеские дроны продолжали преследовать гвардейцев.

Но взаимодействие и четкие действия каждого позволили завершить эвакуацию успешно и без потерь. Для Святослава такие эпизоды доказывают: на войне важны не только подготовка и техника, но и люди, которые вместе с тобой делят опасность, берут на себя ответственность и проявляют инициативу.

Когда выполняешь задание и постоянно рискуешь жизнью, от уныния спасает присутствие соратников. Когда у группы есть лидер, большинство трудностей удается преодолеть легче,

– делится Святослав Козырев.

Он убежден, что лидерство не начинается со звания. Его нужно подтверждать каждый день – собственным примером, готовностью брать на себя ответственность и способностью не оставлять людей один на один с проблемами.

Это касается и, казалось бы, повседневных вопросов. Иногда речь идет о вещах, которые нужно решать немедленно, ведь от этого зависит готовность к выполнению задач.

"Я постоянно сталкивался с проблемными вопросами. Мы делали все, чтобы удовлетворить потребности сослуживцев в кратчайшие сроки", – рассказывает он.

Для него обеспечение – это не второстепенная работа, а часть общего боевого дела. Своевременно решенный вопрос, необходимое имущество или надлежащая организация могут оказать непосредственное влияние на работу всего подразделения. И сержант должен видеть эти потребности не тогда, когда они превращаются в проблему, а значительно раньше.

В своем отношении к службе Святослав выделяет две главные черты военнослужащего – дисциплину и человечность.

Дисциплина, по его мнению, начинается с самого себя. Самодисциплина заставляет постоянно развиваться, совершенствовать знания и навыки, не останавливаться на достигнутом. Сержант не может требовать от подчиненных того, чего сам не соблюдает. Его авторитет формируется не количеством приказов, а последовательностью собственных действий.

Человечность – другая, но не менее важная составляющая. Она помогает понимать сослуживцев, поддерживать их мотивацию и сохранять боеспособность подразделения. Ведь бойцы выполняют задачи в условиях постоянного напряжения, усталости и опасности. Иногда своевременный разговор, поддержка или простое понимание проблемы товарища значат не меньше, чем правильно организованная работа.

Именно из таких вещей и складывается сержантское лидерство. Быть рядом, когда сложно. Не перекладывать ответственность на других. Знать возможности своих людей и заботиться о том, чтобы у них было все необходимое для работы. А когда возникает опасность – действовать вместе с подразделением.

Святослав Козырев: смотрите фото, предоставленные 24 Каналом

Сержантов не зря называют хребтом украинской армии. Они являются тем звеном, которое превращает отдельных военнослужащих в слаженное подразделение.

Обучают, организуют, поддерживают дисциплину, передают опыт и отвечают за людей. Именно от их профессионализма и лидерских качеств в значительной степени зависит, насколько стойким будет подразделение в самых сложных обстоятельствах.

Святослав Козырев убежден: сильная армия начинается с ответственного военнослужащего, но держится на людях, способных повести за собой других.

И сержант в этом процессе – не просто промежуточное звено между командиром и личным составом. Это человек, который ежедневно собственным примером доказывает, что значит быть лидером в боевом коллективе.