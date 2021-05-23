Журналистам удалось побывать на одном из таких экзаменов. Задания, протяженностью в 5,5 километров, в полном снаряжении, через кучу препятствий и без единой минуты на отдых – поразят каждого.

К слову Наша программа учитывает опыт войск США, – командующий морской пехоты Содоль

Один из курсантов Виктор Лозинский рассказал, несмотря на сложное испытание, всю жизнь мечтал о "штормовом берете", поэтому сознательно шел именно в морскую пехоту.

"Нас учат, как одну семью, нас закаляют, что мы должны друг за друга драться, загрызать врага до смерти. Вот и выбрал. Потому что хочу настоящих собратьев иметь за плечами. И таким же быть для других", – рассказал старший солдат морской пехоты ВМС ВС Украины Виктор Лозинский.



Вес БТРа – почти 14 тонн / Фото Суспільне



Пехотинцы не имеют ни минуты на отдых/ Фото Суспільне

Инструкторы сопровождают группу на протяжении всего маршрута. Следят, чтобы не было ни минуты отдыха. На физическую усталость накладывается и психологическое давление. Потому что задача полосы препятствий – проверить бойца именно в стрессовых ситуациях.

"Физически, да, было трудно преодолеть ее. Но морально – нет. Потому что мы были единой командой. Поэтому прошли с первого раза без проблем", – рассказал курсант морской пехоты ВМС ВС Украины Вячеслав Содоль.



Сверхсложные испытания пехотинцев / Фото Суспільне

Главное, что должен понять боец, – во время экзамена он сдает его не сам, а всем подразделением. Только работа в команде позволит преодолеть весь маршрут.

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Более 800 бойцов сдали экзамен

В 2021 году ко Дню морской пехоты такой экзамен сдали более 800 бойцов. В том числе и курсанты первого курса Одесской Военной академии. Некоторым из них даже не исполнилось 18 лет. За сдачей экзамена следит лично командующий Морской пехоты Юрий Содоль.

В тактическом плане будем шлифовать. Они только на первом курсе, у них есть еще 3 года. У нас с Военной академией очень тесные связи. Мы мониторим наших курсантов с первого курса и до выпуска,

– отметил командующий морской пехоты ВМС ВС Украины Юрий Содоль.

У этих юношей впереди еще 3 года обучения. Но отныне совершенствовать свою подготовку они уже будут в штормовых беретах морской пехоты. Они доказали свое право на это.

Смотрите видео сверхтяжелых испытаний пехотинцев: