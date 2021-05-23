Журналістам вдалось побувати на одному з таких екзаменів. Завдання, протяжністю у 5,5 кілометрів, в повному споряджені, через купу перешкод та без жодної хвилини на відпочинок – вразять кожного.

До слова Наша програма враховує досвід військ США, – командувач морської піхоти Содоль

Один з курсантів Віктор Лозинський розповів, попри складне випробування, усе життя мріяв про "штормовий берет", тож свідомо йшов саме у морську піхоту.

"Нас навчають, як одну сім'ю, нас загартовують, що ми повинні один за одного битись, загризати ворога до смерті. От і вибрав. Тому що хочу справжніх побратимів мати за плечима. І таким самим бути для інших", – розповів старший солдат Морської піхоти ВМС ЗС України Віктор Лозинський.



Вага БТРу – майже 14 тонн / Фото Суспільне



Піхотинці не мають ні хвилини на відпочинок / Фото Суспільне

Інструктори супроводжують групу протягом всього маршруту. Слідкують, щоб не було ані хвилини відпочинку. На фізичну втому накладається і психологічний тиск. Адже завдання смуги перешкод – перевірити бійця саме у стресових ситуаціях.

"Фізично, так, було важко подолати її. Але морально – ні. Бо ми були єдиною командою. Тому пройшли з першого разу без проблем", – розповів курсант Морської піхоти ВМС ЗС України В'ячеслав Содоль.



Надважкі випробування піхотинців / Фото Суспільне

Головне, що має зрозуміти боєць – під час іспиту він складає його не сам, а всім підрозділом. Лише робота в команді дозволить подолати весь маршрут.

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Понад 800 бійців склали іспит

У 2021 році до дня Морської піхоти такий іспит склало понад 800 бійців. Зокрема й курсанти першого курсу Одеської військової академії. Декому з них навіть не виповнилося 18 років. За складанням іспиту стежить особисто командувач Морської піхоти Юрій Содоль.

В тактичному плані будемо шліфувати. Вони тільки на першому курсі, в них є ще 3 роки. В нас з Військовою академією дуже тісні зв'язки. Ми моніторимо наших курсантів з першого курсу і до випуску,

– зазначив командувач Морської піхоти ВМС ЗС України Юрій Содоль.

У цих юнаків попереду ще 3 роки навчання. Але відтепер вдосконалювати свою підготовку вони вже будуть у штормових беретах морської піхоти. Вони довели своє право на це.

Дивіться відео надважких випробувань піхотинців: