"Украина победит в войне": военные и политики эмоционально поздравили с Днем Соборности

Сегодня, 22 января, украинский народ отмечает очень важный праздник нашего государства – День Соборности Украины. В этот день украинцы традиционно создают "живую цепь", чтобы показать неделимость страны.

Уже почти год, как Украина вместе со всем цивилизованным миром демонстрирует удивительную консолидацию и единство в противостоянии агрессору. 24 Канал собрал теплые поздравления с искренними пожеланиями украинских защитников, должностных лиц и госучреждений страны.

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История этого дня: что известно о Дне Соборности Украины

22 января 1918 года приняли IV Универсал УЦР, провозгласивший полную независимость Украинской Народной Республики. Уже в 1919 году в этот же день был подписан Акт Соединения ЗУНР и УНР.

Событие стало знаковым в истории борьбы Украины за независимость. Хотя государству и не суждено было в то время удержать свою суверенность, этот исторический момент подарил украинцам веру в то, что они могут создать независимое государство.

Теперь воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись исконные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Теперь есть единая независимая Украинская Народная Республика,

– говорилось в Акте Соединения.

К слову, интересным фактом является то, что "Предвступительный договор" к Акту Соединения представители ЗУНР и УНР подписали 1 декабря 1918. Об этом интересном факте рассказали в Укрзализныце и добавили, что сегодня, как и более столетия назад, поездами в Украину приезжают мировые политики, а вагоны и вокзалы до сих пор служат местами международных встреч и принятия важных для победы решений.

В 1990 году по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Соединения украинцы провели первую масштабную антисоветскую акцию – образовали "живую цепь" от Львова до Киева. Это стало символическим концом СССР и только началом единения украинцев.

Первая "живая цепь" в Украине / Фото Укринформ

Официально День Соборности Украины был закреплен как государственный праздник в 1999 году. С тех пор украинцы традиционно образуют "живую цепь" как знак, что мы держимся вместе.

"Живая цепь" по случаю Дня Соборности Украины / Фото УНИАН

Обратите внимание С Днем Соборности Украины 2023: картинки-поздравления с праздником

"Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая": поздравление президента Украины

Главное – не прекращать борьбу. Тогда единое, сильное и независимое государство будет восстановлено.

Впрочем, если не достичь подлинного единства, свобода будет потеряна. Президент Украины Владимир Зеленский 22 января в своем видеообращении поздравил непобедимый украинский народ с Днем Соборности.

Глава государства подчеркнул, что война невероятно консолидировала общество. Теперь каждый город, каждый поселок, каждая улица – родные, свои.

Видеообращение президента Украины в День Соборности: смотрите видео

Соборность, по словам Владимира Зеленского, заложена в украинцах в крови. Она в произведениях выдающихся писателей, в музыке Леонтовича, Скорика, Ивасюка.

Единство закодировано в орнаменте наших вышиванок и петриковской росписи. Наш народ героически противостоит попыткам порабощения и обязательно победит.

Моя Украина. Наша Украина. Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая,

– подытожил президент.

"Украинцы непреодолимы, когда едины": премьер-министр Украины обратился к украинцам

В 1919 году украинцам удалось объединить Украинскую Народную Республику и Западноукраинскую Народную Республику. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что по состоянию на 2023 год украинцы объединили весь цивилизованный мир, чтобы победить агрессора, который решил захватить и уничтожить наше государство.

Наша сила неизмерима, а возможности бескрайние. Украинцы непобедимы, когда едины. С Днем Соборности Украины,

– обратился премьер.

К поздравлениям присоединилась и первая леди Украины

Именно соборность – цель нашей победы, по словам первой леди Украины Елены Зеленской. Украина храбро сражается за возможность объединения родных земель и семей.

Соборность – это не только территориальная целостность, которой нас хочет лишить враг. Соборность – это о нашей сплоченности, нашей общности, нашем умении оказывать сопротивление, когда опираемся на своих,

– написала Елена Зеленская.

Поздравление от Вооруженных Сил Украины

24 февраля 2022 года началась полномасштабная война России против Украины. Уже 333-й день Вооруженные Силы страны выгоняют захватчика с родных земель.

Украинские воины, пожалуй, лучше всех знают насколько важно единство и совместная слаженная работа. Подразделения ВСУ 22 января поздравили украинцев со знаковым праздником.

Главнокомандующий Вооруженными Силами

Валерий Залужный лаконично и метко выразился в этот день, что "наша сила – в единстве". Главнокомандующий ВСУ поздравил украинцев и отметил, что Украина соборна и неделима навеки.

Военно-Морские Силы ВСУ

Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа обратился к украинскому народу в День Соборности. Он подчеркнул, что Украина обязательно победит в войне, потому что за нами правда.

Соборность Украины – это не только об истории, это о нашем настоящем и будущем! Наша обязанность как нации – поддержать и продолжить героические достижения наших предков, которые мы должны сохранить для будущих поколений, сохранить Независимость и Соборность Украины,

– добавил вицеадмирал.

Силы специальных операций ВСУ

Самая молодая и современная составляющая Вооруженных сил также приобщилась к поздравлениям. В пресс-службе Сил специальных операций подчеркнули, что соборное государство – то, где народ является его создателем и защитником.

Каждый гражданин обязан понять свою ответственность и долг перед государством. Ведь без этого нет единства, а без единства – будущего и свободы.

В Соборности – суть нашего сопротивления. Когда каждый отвечает за другого и за общее дело, благосостояние, развитие и, конечно, борьбу,

– написали в ССО ВСУ.

Сухопутные войска ВСУ

Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что враги веками хотели видеть наш народ порабощенным и покорным. Однако сейчас после сотен лет борьбы украинцы объединены, как никогда.

Силы обороны, добровольцы и волонтеры уничтожают врага по всей линии фронта. Раздор, который враг пытался сеять между нами веками, является лишь еще одним толчком, который придает сил и мужества в совместной борьбе,

– подчеркнул Александр Павлюк.

Выдающиеся фигуры, боровшиеся за самобытность Украины / Фото Александра Павлюка

"Всех нас объединяет желание победить": Госпогранслужба о Дне Соборности

Более ста лет назад украинцы объединились в самостоятельное государство. С этого дня ежегодно этот день напоминает, что мы – едины.

"Всех нас объединяет желание победить", – отметили в ГПСУ. Только вместе украинцы смогут объединить живой цепью Черкассы и Мелитополь, Львов и Донецк, Винницу и Севастополь.

Обращение от Луганской ОВА

Весь мир увидел, что Украина – нация настоящих бойцов и воинов, готовых ценой жизни защищать свой дом. С началом полномасштабной войны миллионы украинцев объединились и совместно начали уничтожать врага.

Каждый готов помочь друг другу, чтобы сохранить свою свободу и свободу своей страны и народа. Если мы не хотим повторить болезненный опыт наших предков и не потерять самобытность, нужно забыть все споры и действовать слаженно.

Еще недавно российское трехцветное тряпье висело в Изюме, Купянске, Лимане и Херсоне. Где вы теперь, палачи моего народа? Где величие ваше, сила ваша где? Уверен, что настанет день, когда мы поднимем наш сине-желтый флаг над всей Луганской областью. Ибо чужого нам не надо, а своего не отдадим,

– заверил Гайдай.

Редакцияприсоединяется к поздравлениям и желает украинскому народу быстрого приближения самого ожидаемого момента – нашей Победы над врагом.