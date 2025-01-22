Об этом передает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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"Цепь единства" в Варшаве

На акцию вышли более 100 украинцев с сине-желтыми флагами и национальными символами. Участники "цепи единства" спели гимн Украины и народную песню "Ой у лузі червона калина", взявшись за руки. К акции присоединились и представители посольства Украины в Польше, украинская община и ученики украинских школ.

В Варшаве звучал гимн Украины: смотрите видео

Участники "цепи единства" спели "Ой у лузі червона калина": смотрите видео

Посол Украины Василий Боднар поблагодарил Польшу за поддержку Украины и отметил, что сейчас речь идет о безопасности и защите всей Европы. Дипломат также призвал украинцев присоединиться к флешмобу в Facebook: написать свой регион и добавить, что это Украина.

Помните об этом Дне Соборности. Мы всегда говорим, что Украина и Запад вместе. А сейчас – Украина и заграница вместе. Варшава вместе с Киевом,

– сказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Акция ко Дню Соборности Украины в Варшаве / Фото Софии Назаренко

Кроме того, в Варшаве украинская община вместе с представителями посольства почтили память офицеров и воинов Армии УНР, покоящихся на Вольском православном кладбище.

Отметим, Украина празднует День Соборности ежегодно 22 января. 106 лет назад, 22 января 1919 года в Киеве провозгласили Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое независимое государство.