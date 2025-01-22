Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

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"Ланцюг єдності" у Варшаві

На акцію вийшли понад 100 українців із синьо-жовтими стягами та національними символами. Учасники "ланцюга єдності" заспівали гімн України та народну пісню "Ой у лузі червона калина", взявшись за руки. До акції долучилися й представники посольства України у Польщі, українська громада та учні українських шкіл.

У Варшаві лунав гімн України: дивіться відео

Учасники "ланцюга єдності" заспівали "Ой у лузі червона калина": дивіться відео

Посол України Василь Боднар подякував Польщі за підтримку України й зазначив, що наразі мова йде про безпеку та захист всієї Європи. Дипломат також закликав українців долучитися до флешмобу у Facebook: написати свій регіон і додати, що це є Україна.

Пам'ятайте про цей День Соборності. Ми завжди говоримо, що Україна та Захід разом. А зараз – Україна та закордон разом. Варшава разом із Києвом,

– сказав посол України в Польщі Василь Боднар.

Акція до Дня Соборності України у Варшаві / Фото Софії Назаренко

Крім того, у Варшаві українська громада разом із представниками посольства вшанували пам'ять офіцерів та воїнів Армії УНР, що спочивають на Вольському православному цвинтарі.

Зазначимо, Україна святкує День Соборності щороку 22 січня. 106 років тому, 22 січня 1919 року у Києві проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.