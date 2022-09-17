Без сна и отдыха: в день спасателя в ГСЧС рассказали о павших и раненых героях
Источник:ГСЧС
Спасатели ГСЧС – это герои без оружия. С 24 февраля они без сна и выходных выезжают на места обстрелов, чтобы спасать людей.
К сожалению, среди спасателей также есть погибшие и раненые. Некоторые прямо сейчас находятся в российском плену.
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С 24 февраля – более 50 тысяч вызовов после обстрелов
С начала полномасштабного вторжения главная спасательная служба страны совершила уже более 50 тысяч выездов на ликвидацию последствий российских обстрелов, спасла жизнь почти 2 тысячам человек и эвакуировала более 2 миллионов украинцев.
Более 40 спасателей погибли
Во время исполнения своих обязанностей погибли 43 спасателя. Еще 144 получили ранения, а 8 попали в плен к врагу.
ГСЧС – герои без оружия: фоторепортаж Даниила Павлова
После очередного обстрела Одесской области 1 июля в ГСЧС признались, что спасатели работают в состоянии стресса, многие из них получают психологические травмы.
Вместе с нечеловеческими физическими нагрузками наши ребята вынуждены выдерживать еще и огромные психологические травмы. Откопать под тоннами разбитого бетона тело двадцатилетней девушки, как в Николаеве. Разыскивать фрагменты тел, как в Кременчуге. Сносить во двор уничтоженного дома десятки мертвых тел, как в Одесской области… И не верьте тем, кто утверждает, что к такому можно привыкнуть. Нельзя,
– говорилось в сообщении ГСЧС.
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