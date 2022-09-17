На жаль, серед рятувальників також є загиблі та поранені. Деякі просто зараз перебувають у російському полоні.

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Від 24 лютого – понад 50 тисяч викликів після обстрілів

Від початку повномасштабного вторгнення головна рятувальна служба країни здійснила вже понад 50 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів, врятувала життя майже 2 тисячам людей і евакуювала понад 2 мільйони українців.

Більш ніж 40 рятувальників загинули Під час виконання своїх обов’язків загинули 43 рятувальники. Ще 144 зазнали поранень, а 8 потрапили у полон до ворога.

ДСНС – герої без зброї: фоторепортаж Данила Павлова

Після чергового обстрілу Одещини 1 липня у ДСНС зізналися, що рятувальники працюють в стані стресу, багато з них отримують психологічні травми.

Разом із нелюдськими фізичними навантаженнями, наші хлопці змушені витримувати ще й величезні психологічні травми. Відкопати під тоннами розтрощеного бетону тіло двадцятирічної дівчини, як у Миколаєві. Відшуковувати фрагменти тіл, як у Кременчуці. Зносити у двір знищеного будинку десятки мертвих тіл, як на Одещині… І не вірте тим, хто стверджує, що до такого можна звикнути. Не можна,

– мовилось в повідомленні ДСНС.

Зверніть увагу. Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника.

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